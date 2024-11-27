Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması!

Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e değinen Okan Buruk, "Dries Mertens'in 3. senesi. Her sene daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sakatlıkları oldu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. İkisi de önemli oyuncu. Onları seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım için önemli rolleri var." şeklinde konuştu.