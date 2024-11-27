Jose Mourinho: Gülerek karşılamamız gerekiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Slavia Prag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcusu Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"HARİKA İŞ ÇIKARIYOR"
Rakip takım ve zemin hakkında konuşarak sözlerine başlayan Mourinho, "Slavia Prag teknik direktörü harika bir iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım ve iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor." dedi.
"TEMPOLU VE FİZİKSEL BİR TAKIM"
Tecrübeli teknik adam "Rakibin en tehlikeli oyuncusu kim?" sorusuna ise "Buna cevap vermem çünkü bir anlamı yok. Önemli olan oyuncu değil, takım. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Tempolu ve fiziksel bir takım. Karşılaşması kolay bir takım değiller." cevabını verdi.
"KISITLI BİR KADROYLA GELDİK"
Kadrosundaki birçok isimden mahrum olduklarını belirten Mourinho, "Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadıklarımız, sakatlığı olanlar, cezalı olanlar... Bazı oyuncularımız da sakatlıktan yeni çıkmış durumda. Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna alabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değiştirirken bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular her şeylerini verecekler, eminim." sözlerini sarf etti.
FRED: PUANLARA İHTİYACIMIZ VAR
Basın toplasına katılan Fred ise "Zor bir maç olacağını biliyoruz, kazanmak için oynayacağız. Puanlar almaya ihtiyacımız var. Zor bir takım ama kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.