Evinizin akıllı teknolojileri sizi tembelleştiriyor olabilir mi? IoT teknolojisiyle gelişen evler: İyileştirme mi, bağımlılık mı?

Bunun yanı sıra, akıllı termostatlar ve enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, kullanıcıların çevreye daha duyarlı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, bir termostat, ev sahibinin rutinlerini öğrenerek enerji kullanımını optimize edebiliyor ve bu da hem çevreyi koruma hem de maddi tasarruf açısından önemli bir avantaj sağlıyor.