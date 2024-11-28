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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor | Haberler | Son dakika haberleri

        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!

        Kastamonu'da, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, engelli kardeşi Salih ile yaşlı babasının evde olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:06
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        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu aranıyor!
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        Kastamonu'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde, Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        "BABAM VE ENGELLİ KARDEŞİM EVDE"

        Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

        Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu.

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