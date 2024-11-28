Kastamonu'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Tosya ilçesine bağlı Yukarıberçin köyünde, Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

"BABAM VE ENGELLİ KARDEŞİM EVDE" Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.