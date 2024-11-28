Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim: Savaşı bitirme planı yapan Kellogg

Donald Trump, ilk döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi özel kalem müdürü ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Kellogg'u Rusya Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Kellogg'un yeni görevinde çatışmanın çözümüne yönelik girişimlerde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı için Biden yönetiminin özel bir temsilcisi bulunmamakla birlikte, Trump özel olarak bu pozisyonun oluşturulmasıyla ilgilendiğini ifade etmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlı bir şekilde sona erdirmek Trump'ın seçim kampanyasındaki ana vaatlerinden biriydi.

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Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Keith, ilk dönemimde son derece hassas ulusal güvenlik rollerinde görev yapmak da dahil olmak üzere seçkin bir kariyere öncülük etti" dedi.

Reuters'in Haziran ayında yayınladığı bir habere göre Kellogg'un savaşı sona erdirme planı, savaş hatlarını mevcut yerlerinde dondurmayı ve hem Kiev'i hem de Moskova'yı müzakere masasına oturmaya zorlamayı içeriyor.