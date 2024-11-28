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        Haberler Dünya Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim: Savaşı bitirme planı yapan Kellogg | Dış Haberler

        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim: Savaşı bitirme planı yapan Kellogg

        ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için kendisine bir plan sunan emekli korgeneral Keith Kellogg'u Rusya Özel Temsilci olarak atadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:38
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        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
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        Donald Trump, ilk döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi özel kalem müdürü ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Kellogg'u Rusya Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

        Kellogg'un yeni görevinde çatışmanın çözümüne yönelik girişimlerde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

        Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı için Biden yönetiminin özel bir temsilcisi bulunmamakla birlikte, Trump özel olarak bu pozisyonun oluşturulmasıyla ilgilendiğini ifade etmişti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlı bir şekilde sona erdirmek Trump'ın seçim kampanyasındaki ana vaatlerinden biriydi.

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        Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Keith, ilk dönemimde son derece hassas ulusal güvenlik rollerinde görev yapmak da dahil olmak üzere seçkin bir kariyere öncülük etti" dedi.

        Reuters'in Haziran ayında yayınladığı bir habere göre Kellogg'un savaşı sona erdirme planı, savaş hatlarını mevcut yerlerinde dondurmayı ve hem Kiev'i hem de Moskova'yı müzakere masasına oturmaya zorlamayı içeriyor.

        Kellogg Ukrayna planını, Trump döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde özel kalem müdürü olarak da görev yapan Fred Fleitz ile birlikte hazırladı.

        Önerilen stratejiye göre ABD Ukrayna'ya ancak barış görüşmelerine girmesi halinde daha fazla Amerikan silahı alabileceğini söyleyecek. ABD aynı zamanda Moskova'yı müzakereyi reddetmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artacağı konusunda uyaracak. Ukrayna için NATO üyeliği yakın gelecekte masadan kaldırılacak.

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