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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!

        Şanlıurfa'da, 4 yaşındaki Onur Şeren, evlerinin önünde oynarken bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Gelmekte olan minibüsün altında kalan küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya da yansıdı. Sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:16
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        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, evinin önünde oynayan ve bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başlayan Onur Şeren (4), seyir halinde olan minibüsün altında kaldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        AA ve İHA'daki habere göre, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Onur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Küçük çocuğun cenazesi morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        FECİ OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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