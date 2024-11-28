Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
Şanlıurfa'da, 4 yaşındaki Onur Şeren, evlerinin önünde oynarken bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Gelmekte olan minibüsün altında kalan küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya da yansıdı. Sürücü gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, evinin önünde oynayan ve bir anda yolun karşısına geçmek için koşmaya başlayan Onur Şeren (4), seyir halinde olan minibüsün altında kaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
AA ve İHA'daki habere göre, çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Onur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Küçük çocuğun cenazesi morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
FECİ OLAY KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.