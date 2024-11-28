Meriç Aral: Eşitlik sağlanmalı

"MİLLİ PİYANGO HAK EDEN BİRİSİNE ÇIKSIN"

Yılbaşı için planları sorulan Meriç Aral, 2024'ün kendi adına iyi bir yıl olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Bu yıl benim için güzel geçti. Zorlukları da vardı, ülke olarak hepimiz zor şeyler yaşadık ama kişisel olarak mutluyum.

Meriç Aral'a, Milli Piyango bileti alıp almadığı sorulunca; "Ben de alıyorum. İnşallah hak eden birine çıkar. Milli piyango kime çıkacaksa şimdiden başarılar diliyorum. En doğru şekilde değerlendirmesini temenni ediyorum" yanıtını verdi.