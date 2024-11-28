Gürcistan'da iktidardaki parti, eski futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili'yi 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adayı gösterdi.

Gürcü Hayali Partisinin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde siyasi konsey toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan iş insanı ve Gürcü Hayali Partisi Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Seçim kurulunda parlamentodan 150 milletvekilin de yer alacağını kaydeden İvanişvili, parlamentoda çoğunluğa sahip oldukları için seçimde iktidar partisinin desteklediği adayın kazanacağını savundu.

Parlamentonun açıkladığı karara göre seçimin 14 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan İvanişvili, cumhurbaşkanın ülke tarihinde ilk kez 300 kişiden oluşan seçim kurulunca belirleneceğini ifade etti.

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Partinin siyasi konseyinin, cumhurbaşkanı adayı olarak eski futbolcu ve milletvekilli Kaveleşavili'nin gösterilmesine karar verdiğini aktaran İvanişvili, bu kişinin başarılı bir sporcu ve siyasetçi olduğunu vurguladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi "ülkesine ihanet etmek ve anayasayı ihlal etmekle" suçlayan İvanişvili, "Mikheil Kavelaşvili'nin yabancı bir gücün değil, Gürcü devletinin ve Gürcü halkının hizmetinde olacağına ve ülkemizin ilerlemesine ve başarısına katkıda bulunacağına şüphe yoktur." dedi.