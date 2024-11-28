Yiyecek şeklinde çanta trendi yükselişte: Baget ekmek, kereviz sapı, pizza dilimi çantalar...

Havayollarında umut var

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Çin'in içerideki büyüme sorununun emtia ve demir çelikte önemli bir baskı yarattığını anlatan Kaylı, bu nedenle başta Erdemir, Kardemir, Tüpraş ve Petkim olmak üzere demir çelik ve emtia şirketlerinde bu durumun yansımalarının görüldüğünü ve bundan sonra da sürecin benzer seyir izleyeceğini anlatıyor. Yazdıkları raporda savunma sanayi devi Aselsan'ın 2028'e kadar yıllık yüzde 17 büyüme potansiyeli olduğunu gördüklerini anlatan Kaylı, bu şirketin 2023 başından bu yana ciddi bir iş yükü aldığının altını çiziyor.