HT Gastro
Stil

Yiyecek şeklinde çanta trendi yükselişte: Baget ekmek, kereviz sapı, pizza dilimi çantalar...

Tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı. Yiyecek şeklinde çantalar yükselişe geçen bir trende dönüştü. Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor

Giriş: 28.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:00
Melike Tümer
Haberler Stil Yiyecek şeklinde çanta trendi yükselişte: Baget ekmek, kereviz sapı, pizza dilimi çantalar...

Aksesuarda sınırlarınızı ne kadar zorlayabilirsiniz?

Siyah, kahverengi klasikler gibi güvenli limanından çıkmak istemeyenlere değil elbette bu soru. Biraz değişim, biraz çılgınlık arayanlara...

Mesela baget ekmek şeklinde bir çantayla sokağa çıkar mısınız? Ya da üstünde yeşil yapraklarıyla bir kereviz sapını kolunuza takar mısınız?

İtalyan moda devi Moschino, birkaç yıl önce çıkardığı baget ekmek şeklindeki çantadan sonra bu defa kereviz sapı görünümlü çantasıyla gündemde.

Sebze reyonundaki bir ürüne benzeyen çantayı taşımak için kim binlerce dolar harcamak ister ki? Gündelik olandan özgünlük yaratmayı bilenler belki de...

'Yiyecek çantalar' trendi hızla yayılırken pizza el çantalarından sosisli sandviç çantalarına, makarna kutusu çantalarından kola şişesi çantalara kadar ilginç şekillerde aksesuarla baş döndürücü renklilikte.

Yiyeceklerden ilham alan tasarımlar yeni değil. Andy Warhol'un çorba kutularından sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış ünlü muzlarına kadar mutfaktan ilham alan kreasyonlar hem sanatta hem de modada sık sık karşımıza çıkıyor.

Ancak tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı ve çantalar her zamankinden daha yaratıcı hale geldi.

Dev markalar çanta trendinin nereye gideceğinin haberini erkenden vermişti aslında.

Örneğin Paris Moda Haftası'nda Loewe'den kuşkonmaz şeklinde çanta, Balmain'den üzüm salkımı şeklinde çanta dikkat çekmişti.

Sıkı bir trend takipçisiyseniz, Paris Moda Haftası dışında sosyal medyada Balenciaga'nın cips çantasını, Coach'un muz çantasını ya da Anya Hindmarch'ın mısır gevreğinden ilham alan çantalarını muhtemelen görmüşsünüzdür.

Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor.

Yüksek modada sıklıkla gördüğümüz bu ironi anlayışı, şaşırtmak ve dikkat çekmek için kullanılıyor.

Yiyecek çantaların bir başka tasarımcısı Nik Bentel Studio, Forbes'a "Gıda, genellikle yüksek bir lüks mal olarak düşünmediğiniz bir şeydir" diyor ve mutfak koleksiyonunun ilham kaynağını anlatırken bu trende söyle bir açıklama getiriyor:

"Kim olursanız olun herkesin yemekle kişisel bir bağı vardır. Gıda bizim kolektif paydamızdır.”

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Erkeklere tövbe ettiren 4B hareketi nedir?
Evlenmek, flört, doğurmak ve seks yok! Güney Kore'nin 4B Hareketi, neden Trump'ın zaferinden sonra ABD'de yükselişte?
Şarkılar emekli olur mu?
Doktorlar işitme kaybıyla ilgili bir şey yapamayacaklarını söylese de bir süre önce haberdar olduğu, hasarlı iç kulak dokusunu onarmanın ve değiştirmenin yollarını arayan yaklaşık 100 bilim insanından oluşan Stanford İşitme Kaybını Tedavi Girişimi'i sayesinde yeniden ümitlenmiş. Bilim insanları dünyada işitme kaybı probleminin arttığını bugün 1.5 milyar insanın bu rahatsızlıktan etkilendiğini söylüyor. Eğer her şey yolunda giderse dört başı mamur bir konser’ verebilme umudunun geri geldiğini belirtiyor Paul Simon: “Altı ay önce karamsardım ama şimdi iyimserim...”
Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
İnsanları sayılara anlamlar yüklemesi yeni bir şey değil. Ta antik Mısır’a, Yunan’a kadar gidiyor. Mısır’da sayıların kozmik bir düzeni yansıttığına inanılırmış. Mezopotamya’da sayılar tanrılarla ilişkilendirilmiş. Yunan matematikçi Pisagor sayıları sadece matematiksel değil ruhsal anlamlar taşıyan semboller olarak da görürmüş. ‘1’ ve ‘4’ün mistik özellikler içerdiğini tüm tek sayıların erkek, tüm çift sayıların dişi olduğunu düşünüyormuş. Günümüzde ‘numeroloji’ye inanan bir dolu insan var. ‘Melek Sayılar’ kavramı ise hep topu 20 yıllık!
Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
Bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak için 'beyaz gürültü' varsa, yetişkinler için de 'kahverengi gürültü' var. Dolayısıyla uyumak için sese ihtiyaç duyanların televizyon eşliğinde uyumak istemesi anlaşılabilir. Ama uyku kalitesi için gürültü türü de önemli...
Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
Ispanak, pazı, pancar, lahanayı geride bırakarak çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonuna sahip olduğu kanıtlanan bu sebzeye, uzmanlara göre, gereken değeri vermiyoruz.
Düşünceleri susturmanın 14 yolu
Aşırı düşünmek, belirli düşünceler üzerinde durmak veya sürekli olarak bir durumu veya olası sonucunu tahmin etmek anlamına geliyor. Zihinde bir ileri bir geri giden bu düşüncelerin pek bir yararı yok; aksine zararı çok! Belli düşüncelere takılı kalmaktan yorulduysanız, eyleme geçin, önce geri çekilin, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler bulun, büyük resme odaklanın, meditasyon yapın, topraklama tekniğini uygulayın ve başarılarınıza odaklanın...
Yılın kelimesi: Manifest
Cambridge Sözlüğü, geleneksel olarak belirlediği yılın kelimesini duyurdu! 'Yılın kelimesi', şarkıcı Dua Lipa gibi ünlü isimlerin de desteklediği wellness (iyi yaşam) trendinin etkisiyle 'manifest' olarak açıklandı
Spor yaparken bu 7 altın kurala dikkat!
Spor yapmak, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Ancak doğru yöntemlerle yapılmazsa yaralanmalarla sonuçlanabilir ve sağlığa zarar verebilir. Sağlıkla spor yapmanın yolu, vücudu dinlemek, doğru teknikleri kullanmak ve gerekli önlemleri almakla başlıyor. Spor yaparken amaç sadece fiziksel yönden sağlık kazanmak değil; aynı zamanda uzun vadede genel sağlığı korumak... Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Köken, sağlığı riske atmadan spor yapmanın püf noktalarını anlattı
İkinci First Lady'lik dönemi stili
Beyaz Saray'da ikinci Melania Trump dönemi başlıyor! Geçmişte onu giydirmeyi reddeden modacılar tutum değişikliğine gidecek mi, göreceğiz. İşte seçim gecesi ipuçlarını aldığımız yeni dönem stiline dair beklentiler...
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
Glen MacPherson, 2012 yılında Britanya Kolombiyası’nda küçük kıyı kasabası Sechelt'te ilk kez ‘sesi’ duyuyor. Sosyal araştırma ve psikoloji alanında doktora yapan MacPherson, dünyda bu sesi duyanları buluşturmak için ‘Dünya Uğultu Haritası ve Veri tabanı Projesi'ni kurmuş ve burada insanları deneyimlerini bildirmeye davet ediyor.
Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
Marketten aldığınız yoğurda güvenmiyor, yıllardır çiğ sütle evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim 16 yıldır yaptığım gibi... Cevabınız evet ise bu haber tam size göre.
Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
Genç yaşta botoksa başlamak kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatsa da, uzmanlar botoks işlemine erken yaşlarda başlamamak gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle 20'li yaşlarda botoks yerine güneş kremi kullanmanın öncelikli olduğunun altı çiziliyor
Emojiler dili nasıl değiştirdi?
Gülen yüzler, kalpler, başparmaklar, kavuşturulmuş eller, "Teşekkürler" anlamına geldiğini sandığımız ancak iki elin "Çak" yaptığı işaretler... Bunlar internet kullanıcılarının iletişim kurabileceği binlerce emojiden sadece birkaçı. Ekrana bakma sürelerinin 14-15 saatlere çıktığı günümüz yaşam tarzında dilimizin temel taşlarından biri artık emojiler. Hatta öyle ki, varlığı ayrı bir anlam, yokluğu ayrı. 
Ara tatilde nereleri gezelim?
Çocukların ara tatili en iyi şekilde değerlendirebilecekleri seçenekleri sıralıyoruz. Hangi semtte hangi etkinlik var, hangi müzeler gezilebilir, her ilgi alanına uygun aktivite rehberi..
Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
Çiftlerin sosyal medyada günlük hayatlarını sergiledikleri bazı profillerin milyonlarca takipçisi var. Bizim eğlence için takip ettiğimiz bu hesaplar onlar için milyonlarca lira kazandıkları birer 'şirket'! Peki bu çiftler ayrılık kararı aldıklarında bu ortak hesaplar nasıl bölünüyor? Takipçilerin kimde kalacağına nasıl karar veriliyor? Son yıllarda birçok çift, evlilik sözleşmesine sosyal medya hesaplarının nasıl paylaşılacağına dair maddeler eklemeye başladı bile...
'Sıkıcı' bulunuyordu! Nasıl moda oldu?
Uzun zamandır ‘sıkıcı’ ve ‘klasik’ bir imajla anılan çizgili gömlekleri etrafta sık sık görür olduk. Peki çizgili gömleklerin moda sahnesinde bu kadar popüler olmalarının nedeni nedir?
Depresyon mu tükenmişlik mi?
Günlük hayatın stresi altında ezilenlerin sıkça yaşadığı iki ruhsal durum: Depresyon ve tükenmişlik. Benzer belirtileriyle ayırt edilmesi güç bu iki durumda dikkat edilecek şey şu; biri durumla sınırlıyken; diğeri tüm hayata yayılıyor
Sahnelerde alkış enflasyonu var!
“En son ne zaman bir oyunun yuhalandığını gördün” diye sordu arkadaşım. 40 yıldır tiyatroya gittiğimi ama daha bir tane bile seyircinin yuhaladığı oyuna denk gelmediğimi söyledim. “Demek tüm oyunlar harika, hiç kötü bir oyun sahnelenmiyor tiyatrolarımızda, ne güzel” deyip kahkaha attı!
Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
Uykusuzluk sorunu yaşayan yüzde 50'nin arasında yer alan kişi siz olabilir misiniz? Uyku uzmanların 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor
Modayı takip etmemek trend oldu
Modayı takip etmemek trend oldu ve hızla yayılıyor. Zenginler artık bir sezondan daha uzun süre giyebilecekleri kaliteli giysilere yatırım yapıyor ve gene zengin görünmeyi başarıyor. Bu neden ve nasıl olabiliyor? Sessiz lüks kavramı tam olarak ne demek? Bu kavramı hayatınıza sokmak için ne yapabilirsiniz? Sessiz lüks denince akla gelen markalar hangileri?
Erkeklere pantolon rehberi
Jean, chino, kumaş pantolon… Erkekler için pantolon seçmek hiç bu kadar kafa karıştırıcı olmamıştı. İşte doğru pantolon seçimi için ipuçları...
Aşktan değil pislikten!
Öpüşmenin kökeni, sandığımız kadar romantik ya da sevgi kaynaklı çıkmadı! Yeni bir araştırmaya göre öpüşme, atalarımızdan devredilmiş, körelmiş bir primat bakım biçimini temsil ediyor
Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
3 yıl önce TikTok’taki #bookTok etiketini ilk duyduğumda kendimce böyle sarkastik şeyler yazmışım Nobelli yazarımız için. Bugün geldiğimiz noktada Orhan Pamuk’un o zaman TikTok videosu çekmemesinin hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü ‘bir haber okudum TikTok’a bakış açım değişti!’
Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
Havalar soğuduğunda en yakın arkadaşımız olan sıcak su torbalarının da bir son kullanma tarihi var. Kucağındaki sıcak su torbasının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan bir kadın, bu ürünlerin de bir son kullanma tarihi olduğunu acı bir şekilde öğrendiğini söylüyor ve uyarıyor: Hepsini kaynar suyla doldurmayın, yarısını soğuk suyla doldurun, basınç nedeniyle sonuna kadar doldurmayın ve üzerlerindeki tarihleri kontrol edin
Kadınlar ve erkekler ağrıyı farklı mı hissediyor?
Yeni bir araştırmaya göre, cinsiyetiniz ağrı kesici ilaçlara ne kadar iyi yanıt verdiğinizi belirleyebilir
Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
Türkiye'de her 4 kadından birinde migren var. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen migrene karşı "migren dostu ofisler"in önemine ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, "2019 verilerine göre, ekonomi üzerindeki migren yükü 21.8 milyar TL. Migren dostu işyerleri sadece işyerindeki verimliliği artırmakla kalmayacak, o kişinin ev içindeki, sosyal ortamdaki yaşam kalitesini artıracak. Ağrıya bağlı ağrı kesici kullanımını ve acile başvurusunu azaltacak" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
En kaliteli zeytinyağı hangisi?
Kuzey Ege'de zeytin hasadı zamanı geldi çattı. Bu aydan başlayarak şubat ayına kadar hasat devam edecek. Peki zeytinyağı alırken neye dikkat etmek gerekir? Hangi yağdan almalıyız? Kaliteli bir zeytinyağını nasıl anlayacağız? Kalite neye göre değişiyor?
Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
"Mavi Kuşak", dünyanın en yaşlı ve en iyi hayat standartlarına sahip olan insanlarından bazılarına ev sahipliği yapan coğrafi bölgelere verilen bilimsel olmayan bir terim. Bu kıstaslara uyan ise beş bölge var: Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Icairia ve Sardinia. Son üye ise, katı kuralların getirilmesiyle yaşam süresi 65'ten 85'e yükselen Singapur. Buralarda yaşayan insanlar, genelde bitkisel bazlı besleniyor. Gün içinde egzersizler yapıyor. Yeteri kadar uyuyor. Aktif bir sosyal yaşantısı ve hayatta bir amacı var.
Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
Havaların soğumaya başlaması ve gardıropların yenilenmesiyle birlikte süet kumaş, görkemli bir dönüş yapıyor. Özellikle de ceketlerde... Uluslararası bir satış sitesinde 'süet ceket' aramalarının temmuz ayından bu yana yüzde 260'tan fazla artması dikkat çekici
Bu bahçede her yer turuncu
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
Nerede o eski tişörtler!
Kentucky Üniversitesi tekstil araştırmacıları tişörtlerin kalitesiyle ilgili yaptıkları bir araştırmada, kumaşlar gibi, onların da yıllar içinde daha ince hale geldiğini tespit etmiş. Dayanıklıklarıyla bilinen kotlarda de pek iyi durumda değilmiş mesela. Uzmanlar, son beş yılda üretilen kotların, 80'lerdeki benzerleriyle karşılaştırdıklarında kalitelerinde büyük bir düşüş olduğunu belirtiyorlar.
Uçur bizi Dubai çikolatası
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim
Müslin bezden poşet çay yapmak
Marketlerden satın aldığımız çay poşetlerinin bazı sakıncaları olduğunu duymuşsunuzdur. Zararları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, dünyanın en iyi kuruyemişlerini açıkladı. Antep Fıstığı, 4.6 puan ortalamasıyla dünyanın en iyi 10 kuruyemişi listesinde 2. sırada yer aldı. İlk sırayı ise 4.8 puan ortalamasıyla Yunanistan'da yetişen Aegınas Fıstığı aldı.
Sokaklarda terlik modasına 'ayak' uydurulur mu?
Otellerde 'ücretsiz' olarak verilen, evlerde ayakları sıcacık tuttuğu için giyilen ev terlikleri sokaklara taşındı! Üstelik kirlenmek, bu akıma 'ayak' uyduranların pek umurunda değil gibi...
Yürüdüğünüz yollarda hangi bitkiler var biliyor musunuz?
Durduk yere bir hastalığım olduğunu öğrendim! Böyle bir hastalığın varlığından bile haberdar değilken, sokaklarda bu dertten mustarip olduğumdan habersiz dolaştığımı fark ettim… Fizyolojik olarak bana hiçbir etkisi olmasa bile ben fark etmeden ruhumu nasıl da körelttiğini, gündelik hayatımdaki neşemi elimden aldığını anladığım da ise olduğum yere çöktüm! 
Sonbaharın trend görünümleri!
Sonbahar daha biz anlamadan geldi geliyor. Ve markaların koleksiyonlarını sergilemeye başladığı bu dönemde sonbahar/kış trendlerine göz atmanın tam sırası!
Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
“Bizim çocuk çok hareketli, kesin hiperaktif” diyen gururlu ebeveynlerin kendi teşhisleri bir yana, uzman tarafından Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan çocukların ebeveynlerinin ilk olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek. Ama teşhis almış bir ‘hiperaktif’ olan Paris Hilton’un da dediği gibi aslında bu durum bir ‘süper güç’ olabilir. İyi bir yönlendirme yapılabilirse…
Balkabağı ile neler yapabilirsiniz?
Ekim ve kasım ayları arasında balkabağının meyveleri tam olarak olgunlaşır ve en lezzetli hale ulaşır. Çarşıda pazarda gördüğünüz balkabakları ile yapılabilen aşağıdaki basit tariflerin tatlı olanları şekersiz. Krep, kek, kurabiye, ha bir de çorbamız var.
Sonbaharda ekebileceğiniz 6 ot
Mevsimler değişiyor. Sonbahar sadece bahçeyi temizlemek için değil, aynı zamanda yeni mahsuller için de ekim ayıdır.
14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
Naan ekmeğin Hindistan'dan, baget ekmeğin Fransa'dan, focaccianın İtalya'dan çıktığını hepimiz biliyoruz. Peki yemek kültürümüzün tam ortasına yerleşmiş baş tacı ekmeğin dünyada başka pek de bilinmeyen hangi çeşitleri var ve hikayeleri ne?
Sohbete 'kilo mu aldın sen' diye başlamamak için nedenler!
Birine 'kilo mu aldın?' demenin hoş olmadığını herkes bilir. Peki, ya 'kilo mu verdin' cümlesinin yarattığı etki de bir önceki kadar rahatsız edici mi? Eğer bile isteye yapılan bir diyet değil de tamamen sağlık sorunları nedeniyle bir kilo verme söz konusuysa, kaş yaparken göz çıkarmış olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Asla başka birinin vücudu hakkında yorum yapmayın
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Kapsül otel yeniden trend
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
İyi sebze-meyve seçmenin bilimsel yolları
“Hayatın sırrını çözdüklerini düşünen üç bilge adam, bu bilgilerini insanlarla paylaşmak için ülkeyi dolaşmaya karar verir. Tam yola çıkmak üzerelerken yanlarına bir adam yanaşır.
Sorun sizde değil genetikte
Pek çok ebeveyn, ki çoğunlukla anne, çocuğu yemek seçtikçe, tek tip gıdayla beslendikçe, “Ben nerede hata yaptım” demekten kendini alamıyor. Ama aslında ebeveynlerin kendilerini suçlamamaları gerekiyormuş. Çünkü araştırmalar, yemek seçme eğilimlerinin ebeveynlik tarzlarından ziyade genetiğe bağlı olduğunu gösteriyor
Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken diğer bölgeler kapalı ve sisli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Sahte doların perde arkası
Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar' skandalının detaylarına HABERTÜRK ulaştı. Olayın turistik bölgelerde patlak verdiği ve büyük vakalardan birinin Antalya'da bir kripto para alımında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre sahte dolarlar Güneydoğu sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken, toplam tutarın da milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor. İşte döviz büroları ve bankalardaki makinelerin bile tespit edemediği sahte dolarların perde arkası...
Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 14 aydır süren çatışmalarda uzun süredir devam eden çabalar sonucu ateşkes sağlandı. Dün sabah yürürlüğe giren ateşkesin ardından yerinden edilen binlerce Lübnanlı evlerine dönmek için yola çıktı
‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
Antalya'da 6 çocuk annesi eşini vuran adam, ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
Araştırmacılar 50 yılın ardından ilk kez astım ataklarına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulduklarını açıkladı.
Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü; kaza kamerada
Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
"Gülerek karşılamamız gerekiyor"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Slavia Prag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Arkadaşı tarafından kazara vurulmuştu! Kurtarılamadı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, av sırasında arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan Hüseyin Karaoğlan, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra öldü
Avukatına âşık oldu
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi'nin, avukatı Angela Burgos ile aşk yaşadığı iddia edildi
ABD, İsrail'e 680 milyon dolarlık silah satacak
ABD yönetiminin, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının henüz başladığı bir dönemde İsrail'e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu silah onayını "İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart olarak" gördüğü ve Biden'ın silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail'in anlaşmaya imza koyduğu iddia edildi
"Adam yok' dedim âlâsını buldum"
Brezilya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, yurt dışındayken sevgilisinin kendisine çiçek göndermesi hakkında konuştu. "Kubilay çok romantik" diyen oyuncu; "Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullandı
25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
Kocaeli'nde, kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi, eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', ‘Hakaret’ ve ‘Yağma’ suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 38 yaşındaki Fırat Kaya, 2 ay önce tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi’nden firar etti. Ekiplerin çalışmasıyla Yalova’daki evinde uyurken yakalanan Kaya’nın, 5 ilde işlediği 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi
Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
Teknolojinin ev hayatına entegrasyonu hızla artıyor. Akıllı ev cihazları, günlük yaşamı kolaylaştırırken, bireysel becerilerin kaybı ve güvenlik riskleri gibi yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu gelişmeler, kullanıcıların konfor mu yoksa tembellik tuzağı mı yaşadığı sorusunu gündeme getiriyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" eklendi. Öte yandan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü kamera kayıtlarında yer aldı
İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı taksilerin tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı anketin sonucuna göre yeni taksi tasarımları yollarda olacak
Bazı illerde eğitime kar engeli
Kışın gelmesiyle birlikte şehirler beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...
"Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa etti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak." ifadelerini kullandı
Florya arazisinde son durum ne?
Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak, HT Spor'da Ayça Kaçmaz'ın sunduğu 'Reports' programına konuk oldu. Rahim Ak, HT Spor'da Galatasaray'ın Florya'daki tesisleri hakkındaki son durumu açıkladı.
Havayollarında umut var
Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Çin'in içerideki büyüme sorununun emtia ve demir çelikte önemli bir baskı yarattığını anlatan Kaylı, bu nedenle başta Erdemir, Kardemir, Tüpraş ve Petkim olmak üzere demir çelik ve emtia şirketlerinde bu durumun yansımalarının görüldüğünü ve bundan sonra da sürecin benzer seyir izleyeceğini anlatıyor. Yazdıkları raporda savunma sanayi devi Aselsan'ın 2028'e kadar yıllık yüzde 17 büyüme potansiyeli olduğunu gördüklerini anlatan Kaylı, bu şirketin 2023 başından bu yana ciddi bir iş yükü aldığının altını çiziyor.