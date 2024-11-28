Yiyecek şeklinde çanta trendi yükselişte: Baget ekmek, kereviz sapı, pizza dilimi çantalar...
Tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı. Yiyecek şeklinde çantalar yükselişe geçen bir trende dönüştü. Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor
Aksesuarda sınırlarınızı ne kadar zorlayabilirsiniz?
Siyah, kahverengi klasikler gibi güvenli limanından çıkmak istemeyenlere değil elbette bu soru. Biraz değişim, biraz çılgınlık arayanlara...
Mesela baget ekmek şeklinde bir çantayla sokağa çıkar mısınız? Ya da üstünde yeşil yapraklarıyla bir kereviz sapını kolunuza takar mısınız?
İtalyan moda devi Moschino, birkaç yıl önce çıkardığı baget ekmek şeklindeki çantadan sonra bu defa kereviz sapı görünümlü çantasıyla gündemde.
Sebze reyonundaki bir ürüne benzeyen çantayı taşımak için kim binlerce dolar harcamak ister ki? Gündelik olandan özgünlük yaratmayı bilenler belki de...
'Yiyecek çantalar' trendi hızla yayılırken pizza el çantalarından sosisli sandviç çantalarına, makarna kutusu çantalarından kola şişesi çantalara kadar ilginç şekillerde aksesuarla baş döndürücü renklilikte.
Yiyeceklerden ilham alan tasarımlar yeni değil. Andy Warhol'un çorba kutularından sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış ünlü muzlarına kadar mutfaktan ilham alan kreasyonlar hem sanatta hem de modada sık sık karşımıza çıkıyor.
Ancak tasarımcılar, yiyecekten ilham alma işini daha eğlenceli ve sürrealist bir boyuta taşıdı ve çantalar her zamankinden daha yaratıcı hale geldi.
Dev markalar çanta trendinin nereye gideceğinin haberini erkenden vermişti aslında.
Örneğin Paris Moda Haftası'nda Loewe'den kuşkonmaz şeklinde çanta, Balmain'den üzüm salkımı şeklinde çanta dikkat çekmişti.
Sıkı bir trend takipçisiyseniz, Paris Moda Haftası dışında sosyal medyada Balenciaga'nın cips çantasını, Coach'un muz çantasını ya da Anya Hindmarch'ın mısır gevreğinden ilham alan çantalarını muhtemelen görmüşsünüzdür.
Sıradan yiyecekleri tasvir etmesine rağmen, bu çantalar bin doların üzerinde satış etiketi taşıyor.
Yüksek modada sıklıkla gördüğümüz bu ironi anlayışı, şaşırtmak ve dikkat çekmek için kullanılıyor.
Yiyecek çantaların bir başka tasarımcısı Nik Bentel Studio, Forbes'a "Gıda, genellikle yüksek bir lüks mal olarak düşünmediğiniz bir şeydir" diyor ve mutfak koleksiyonunun ilham kaynağını anlatırken bu trende söyle bir açıklama getiriyor:
"Kim olursanız olun herkesin yemekle kişisel bir bağı vardır. Gıda bizim kolektif paydamızdır.”