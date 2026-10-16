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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında düşüş

        Konut satışında düşüş

        TÜİK verilerine göre; eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düşüşle 142 bin 390 adet konut satıldı

        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Konut satışında düşüş

        TÜİK eylül ayına dair konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı.

        Türkiye genelinde eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düşüşle 142 bin 390 adet konut satıldı.

        Ocak-Eylül dönemine bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 gerileme ortaya çıktı.

        İlk el konut satış sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 51 bin 519 oldu. İkinci el konut satışları ise eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalarak 90 bin 871 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 63,8 oldu.

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        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 23 bin 397 oldu. Diğer konut satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 oranında azalarak 118 bin 993 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.

        YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 10 ARTTI

        Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında artarak 2 bin 167 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında azalarak 15 bin 308 olarak gerçekleşti.

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        Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 388 ile Rusya Federasyonu, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

        İŞ YERİ SATIŞI DA GERİLEDİ

        Eylül ayında iş yeri satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 düşüşle 17 bin 345 adet oldu. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 5 bin 789 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında azalarak 11 bin 556 oldu.

        Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 oranında artarak 683 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 oranında azalarak 16 bin 662 oldu.

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