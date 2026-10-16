TCMB, eylül ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

.png

Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azaldı. Böylece konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı.

.png

EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL'DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

REKLAM

TÜRKİYE GENELİNDE ORTALAMA KONUT FİYATI 5 MİLYON 388 BİN TL

2026'nın 3. çeyreğinde Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 5 milyon 388 bin 690 TL'ye yükseldi. İstanbul'da ortalama fiyat 9 milyon 84 bin 350 TL oldu. Ankara'da 4 milyon 924 bin 430 TL, İzmir'de ise 5 milyon 758 bin 890 TL olarak ortaya çıktı.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ DE REEL OLARAK GERİLEDİ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

.png

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.