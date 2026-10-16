Berfu Yenenler: Evin önü göl oldu

MGM'den cumartesi için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'un kuzey ilçelerinde yarın sabah kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Cumartesi günü ise il genelinde kuvvetli yağışların olacağını söyleyen Çelik, Balkanlardan gelen soğuk sisteminin etkisiyle Marmara ve iç kesimle... Daha Fazla Göster Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'un kuzey ilçelerinde yarın sabah kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Cumartesi günü ise il genelinde kuvvetli yağışların olacağını söyleyen Çelik, Balkanlardan gelen soğuk sisteminin etkisiyle Marmara ve iç kesimlerinde sağanağın etkili olacağını ifade etti. Çelik, Antalya'da da yağışın etkili olacağına dikkat çekti. Daha Az Göster