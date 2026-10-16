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        Haberler Magazin Berfu Yenenler: Evin önü göl oldu

        Berfu Yenenler: Evin önü göl oldu

        İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Berfu-Eser Yenenler çiftini de korkuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurun en çok etkilediği bölgelerden olan Kemerburgaz'da yaşayan Berfu-Eser Yenenler çifti de zor anlar yaşadı.

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        Devrilen ağaçların ve sel sularının görüntülerini yayınlayan Berfu Yenenler, eşinin de eve ulaşmaya çalıştığını belirterek yaşadığı tedirginliği paylaştı.

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        Yenenler, "Eser komşularımızın yardımıyla eve ulaştı. Şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl oldu. 1 metreyle kurtulduk. Herkese çok geçmiş olsun" dedi.

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        2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, 2019'da Eser Yenenler ile evlenmiş ve Kuzey ile Mete adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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        #Berfu Yenenler
        #Eser Yenenler
        #istanbul
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