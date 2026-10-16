Berfu Yenenler: Evin önü göl oldu
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Berfu-Eser Yenenler çiftini de korkuttu
Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:29 Güncelleme:
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İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Yağmurun en çok etkilediği bölgelerden olan Kemerburgaz'da yaşayan Berfu-Eser Yenenler çifti de zor anlar yaşadı.
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Devrilen ağaçların ve sel sularının görüntülerini yayınlayan Berfu Yenenler, eşinin de eve ulaşmaya çalıştığını belirterek yaşadığı tedirginliği paylaştı.
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Yenenler, "Eser komşularımızın yardımıyla eve ulaştı. Şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl oldu. 1 metreyle kurtulduk. Herkese çok geçmiş olsun" dedi.