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        Haberler Gündem Güvenlik Murat Ağırel, Emir Sarıgül ve 4 kişi için gözaltı kararı

        Murat Ağırel, Emir Sarıgül ve 4 kişi için gözaltı kararı

        Fon soruşturması kapsamında gazetesi Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül ile Aylin Kotin'in de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında

        Fon soruşturması haberleri nedeniyle ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.

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        Müştekiler tarafından; 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürülmüştür.

        Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

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        TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir.

        Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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        #Murat Ağırel
        #Emir Sarıgül
        #son dakika haberi
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