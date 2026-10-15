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        Haberler Magazin Murat Cemcir'in avukatından açıklama

        Murat Cemcir'in avukatından açıklama

        Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararıyla ilgili avukatından açıklama geldi. Avukat, şirketin süreçten haberdar olmadığını belirterek hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        Avukatından açıklama

        Türk sinemasında milyonlarca izleyiciye ulaşan projelere imza atan Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında geçtiğimiz günlerde iflas kararı verilmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşadığı belirtilen şirketin iflasına hükmetmişti.

        Haberlerin ardından Murat Cemcir'in avukatı Can Cebeci yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, şirketin iflas sürecinden haberdar olmadığı ve kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtildi. Şirketin savunma hakkını kullanamadığı ifade edilirken, hukuki girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

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        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık.

        "HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILMIŞTIR"

        Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır. Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır.

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        Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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        #Murat Cemcir
        #oyuncu
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