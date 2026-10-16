SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği; başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler ve Murat Aygen'in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizide 'Hilal' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Dila Danışman, oyunculuk yolculuğundan dansa, dizinin başarısından set ortamına kadar merak edilenleri anlattı. Danışman, canlandırdığı 'Hilal' karakteriyle benzer yönlerini paylaşırken rol arkadaşı Barış Kılıç hakkında da konuştu.

"UZUN YILLAR DANSLА İLGİLENDİM"

* Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Sanırım dans öğretmenliği yaparken oyunculuğa adım atmışsınız.

Aslında oyunculuk hayatımda bir anlamda hep vardı ama daha çok dansın içinde kendini gösteriyordu. Uzun yıllar dansla ilgilendim ve dans öğretmenliği yaptım. Zamanla sahnede sadece bedenimle değil; duygularımla ve karakterlerle de anlatmak istediğim bir şeyler olduğunu fark ettim. Oyunculukla tanışmam da böyle başladı. Sonrasında bunun benim için sadece bir merak olmadığını, gerçekten yürümek istediğim bir yol olduğunu hissettim.

"DANS İLE OYUNCULUĞU BİRBİRİNDEN AYRI GÖRMÜYORUM"

* Dans ile oyunculuğu hayatınızda nasıl konumlandırıyorsunuz?

Dans benim için sadece fiziksel bir ifade biçimi değil; bedenimi tanımamı ve duygularımı bedenim üzerinden ifade etmemi sağlayan önemli bir alan. Oyunculukta da bedenin; ses ve mimikler kadar güçlü bir anlatım aracı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden dans ile oyunculuğu birbirinden ayrı görmüyorum. Dansın bana kazandırdığı beden farkındalığı, ritim duygusu, disiplin ve sahne özgüveni oyunculuğumu da besliyor. Oyunculuk ise dansın bana kazandırdığı fiziksel ifadeyi duygusal ve hikâyevari bir boyuta taşıyor. Hayatımda ikisini birbirini tamamlayan iki alan olarak konumlandırıyorum. Dans, geçmişimden gelen bir güç; oyunculuk ise kendimi daha farklı ve daha derin ifade etmek istediğim bir yol.

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"İZLEYİCİNİN MERAKINI CANLI TUTUYOR"

* 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla izleyicisiyle buluştu, dizinin bu başarısını neye bağlıyorsunuz?

Bence başarısının en önemli nedeni, izleyicinin kendinden bir şey bulabildiği hikâyeler anlatması. Aile, ilişkiler, çatışmalar… Bunlar hayatın içinden ögeler ve izleyiciyle güçlü bir duygusal bağ kuruyor. Bir de karakterlerin sürekli değişmesi ve hikâyenin kendini yenilemesi, izleyicinin merakını canlı tutuyor. Uzun soluklu olmasının sırrı da bence tam olarak bu: İzleyiciyi duygusal olarak hikâyenin içinde tutabilmek.

"KEŞFEDİLECEK PEK ÇOK ALAN SUNUYOR"

* Dizinin hangi özellikleri projede yer almayı kabul etmenize neden oldu? Sizi etkileyen neydi?

Beni en çok etkileyen şey; projenin güçlü karakterleri ve hikâyelerinin gerçek hayattan izler taşıması oldu. Her karakterin kendi çatışması ve dönüşümünün olması, bir oyuncu olarak bana keşfedilecek pek çok alan sunuyor. Böyle bir hikâyenin parçası olmak beni gerçekten heyecanlandırdı.

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* Set ortamı nasıl?

Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Enerjisi yüksek, kendimi rahat hissettiğim ve keyif aldığım bir ortam.

* 'Hilal' karakterini ilk okuduğunuzda onunla kurduğunuz en güçlü bağ neydi?

'Hilal' ne istediğini bilen, güçlü ve kararlı biri; bu bizim en güçlü bağımız.

"BENZER BİRÇOK YÖNÜMÜZ VAR"

* 'Hilal' ile benzer ve zıt yönlerinizi anlatabilir misiniz?

Aslında benzer birçok yönümüz var. İkimiz de sağlıklı ve spor dolu bir yaşamı, sakinliği ve güvenli alanımızı tercih ediyoruz. 'Hilal', sinirliyken bana göre biraz daha keskin...

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* Karakterinizden alacağınız 3 özellik olsaydı bunlar neler olurdu?

Cesareti, kararlılığı ve sevdiklerine olan bağı...

* 'Hilal'e tavsiye verseydiniz bunlar hangi konuda olurdu?

İlişkide biraz daha kendini düşünmesini söylerdim.

"KENDİNE ÖZGÜ BİR TARAF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

* Barış Kılıç ile partnersiniz. Kendisiyle karşılıklı oynamak nasıl bir duygu?

Barış'la çalışmak hem keyifli hem de pratik. Kendisinin oyunculuğunda çok doğal ve kendine özgü bir taraf olduğunu düşünüyorum. Partnerine gerçekten kulak veren, sahneyi birlikte kurabilen bir oyuncu.

* Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayla aram iyi ama çok yoğun bir ilişkim yok. Daha çok gerçekten paylaşmak istediğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Bazen uzaklaşıp, telefonu bir kenara bırakmak da bana iyi geliyor.

* Boş zamanlarınızda ne yapmak size iyi geliyor?

Arkadaşlarımla vakit geçirmek, bazen hiçbir şey yapmadan durmak... Bir de dönem dönem ilgi alanlarım değişiyor, onlar üzerinde vakit geçirmeyi tercih ediyorum.