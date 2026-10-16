Galatasaray'da Leroy Sane endişesi!
Galatasaray'a büyük beklentilerle imza atan Leroy Sane'de devam eden performans durgunluğu ve form tutamama sorunu camiadaki endişeyi her geçen gün artırıyor. Yıllık 12 milyon Euroluk devasa maliyetine karşın sahada beklenen reaksiyonu bir türlü gösteremeyen 30 yaşındaki Alman yıldız, adeta bir krizin eşiğinde...
2026-2027 sezonunda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta ne gol atabilen ne de asist yapabilen Sane’nin üzerindeki ölü toprağını atamaması dikkat çekiyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Alman yıldız Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında ilk 11’de yer bulmasına, Barcelona mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmasına rağmen varlık gösteremedi.
Alman kanat oyuncusunun durgunluğu aslında yeni başlamadı...
2026 yılı takvim senesi boyunca Galatasaray formasıyla yalnızca 12 Nisan'daki 1-1'lik Kocaelispor maçında ağları havalandırabilen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarında yaptığı toplam 2 asistle sezonu tamamladı.
Bu sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde de suskunluğunu koruyan Sane, bu performansıyla Alman Milli Takımı’ndaki yerini de riske atmış durumda.
Gözle görülür bir çıkış yapamaması ve sahadaki formsuzluğunun sürmesi halinde ayrılık ihtimali de masaya gelecek.