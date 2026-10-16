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        Haberler Dünya Trump'tan İran'a bomba tehdidi, Zelenskiy'e sert mesaj

        Trump'tan İran'a bomba tehdidi, Zelenskiy'e sert mesaj

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırı için "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43/B (MOAB) bombasının kullanılabileceğine işaret etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Trump, "Rusya ile bir tür uzlaşma sağlanacaksa bu Zelenskiy'le olmayacak" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a bomba tehdidi

        Trump, Newsmax televizyonuna İran'a yönelik saldırı iddiaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine saldırı kapsamında GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiği iddialarına dair Trump, kullanımı değerlendirdiği öne sürülen söz konusu silahın nükleer olmadığını söyledi.

        Program sunucusu Rob Finnerty’nin "taktik nükleer silah" kullanımının da seçenekler arasında olup olmadığı sorusuna Trump, "Hayır, nükleer değil. Bombaların anası büyük bir bomba ama nükleer değil." ifadelerini kullandı.

        İran'ın Pickaxe Dağı bölgesinde yapım aşamasında olduğu belirtilen yeraltı tesisini vurmayı değerlendirdiklerini dile getiren Trump, "Şu anda Pickaxe Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir. Orayı vurmayı deneyeceğiz. Hızla yok edeceğiz." dedi.

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        Trump, söz konusu operasyonun ABD kara birliklerini kapsayıp kapsamayacağı sorusuna, "Hayır, bunu öngörmüyorum." yanıtını verdi.

        ABD'nin İran’ın nükleer altyapısına daha önce ağır zarar verdiğini, ancak Tahran'ın nükleer silah edinme ihtimali ortadan kaldırılmadan geri çekilmenin ileride yeni bir askeri harekatı gerektirebileceğini savunan Trump, "Yapabiliriz. Ama bunu yaparsak bir yıl içinde yeniden yapmamız gerekebilir. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını istiyoruz, çünkü bence buna sahip olursa anında kullanır." ifadelerini kullandı.

        Trump, savaşın yakında sona ereceğine ilişkin güven duyduğunu vurgulayarak, "İran savaşı çok yakında bitecek. Çok yakında sona erecek. Bir şekilde sona erecek. Biliyorsunuz, bizimle müzakere ediyorlar. Evet. Ama bir şekilde çok yakında bitecek. Petrol ve benzinin fiyatları düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

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        İranlı yetkililerin, ABD ve İsrail’in askeri operasyonlarının durdurulmasını talep ettiğini ileri süren Trump, "Bizden durmamızı istediler. Biz de duruyoruz, çünkü onlarla müzakere ediyoruz." dedi.

        "Zelenskiy’nin büyük bir hayranı değilim"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e olan güvenini kaybedip kaybetmediği sorulan ABD Başkanı Trump, Ukrayna’da Rusya ile bir tür uzlaşma sağlanacaksa bunun Zelenskiy'le yapılmayacağını savunarak, "Zelenskiy, muhatap olmamız için iyi biri değil. Uzlaşmak istediğini söylüyor ama istemiyor. Zelenskiy'nin büyük bir hayranı değilim.” ifadelerini kullandı.

        Trump, yakın dönemde Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü ve bu görüşmenin çok kötü geçtiğini ve Putin'in Zelenskiy'den, Zelenskiy'nin de Putin'den nefret ettiğini belirterek, "Bu tür bir nefret olduğunda bir şeyi çözüme kavuşturmak çok zor." dedi.

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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç başlamaması gerektiğini ve Ukrayna’nın "mahvedildiğini" söyleyen Trump, "ABD'deki (2020 Başkanlık Seçimleri) seçim hileli olmasaydı bu savaş asla yaşanmazdı." iddiasında bulundu.

        Trump, savaşın görev süresi sona ermeden bitip bitmeyeceğine ilişkin sorusuna ise "Yakında bitmeli. Bence ikisi de bitmesini istiyor ama Zelenskiy ile muhatap olmayı Putin'e kıyasla daha zor buluyorum." yanıtını verdi.

        İran'a karşı GBU-43/B bombası

        CNN ve CBS News, Trump'ın ara seçimlerden önce ya da sonra saldırılara yeniden başlama onayı vermesi halinde Washington yönetiminin İran'a karşı GBU-43/B bombasını kullanmayı değerlendirdiği öne sürmüştü.

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        Beyaz Saray ise iddialara dair CBS News'e yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.

        Yaklaşık 9 bin 800 kilogram ağırlığındaki GBU-43/B (MOAB) bombası ABD cephaneliğindeki en büyük nükleer olmayan bomba olarak biliniyor. Bomba, ilk kez Nisan 2017'de, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir tünel kompleksine karşı kullanılmıştı.

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        #trump
        #iran
        #Zelenskiy
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