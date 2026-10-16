Tesla'nın yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği yeni nesil Roadster modeli, ABD'nin Teksas eyaletindeki SpaceX roket geliştirme ve test tesisinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Elon Musk'ın otomobil dünyasında alışılmış performans sınırlarını değiştirmeyi hedeflediğini söylediği elektrikli süper otomobil, basınçlı gazla çalışan iticileri, aktif aerodinamik sistemleri ve sıra dışı hızlanma değerleriyle öne çıktı.

Yeni Tesla Roadster'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, SpaceX teknolojilerinden yararlanan basınçlı gaz itici sistemi oldu.

Otomobilin arka bölümündeki dört çıkıştan ses hızını aşan bir hızla basınçlı gaz püskürten sistemin, 80 kilonewtonun üzerinde itiş gücü ürettiği ifade edildi.

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Bu değer, bazı savaş uçakları ve ticari uçaklarda kullanılan motorların itiş gücüyle karşılaştırılabilecek seviyede bulunuyor.

Tanıtım sırasında gerçekleştirilen hızlanma testinde Roadster'ın 0'dan 100 km/saat hıza yalnızca 0.81 saniyede ulaştığı açıklandı.

Böylece otomobilin, Bugatti Chiron ve Aston Martin Valkyrie gibi yüksek performanslı modellerden çok daha kısa sürede hızlanabildiği belirtildi.

Elon Musk, Roadster'ın seri üretim versiyonunun daha da hızlı olabileceğini söylerken, otomobilin azami hızının yaklaşık 370 km/s'nin üzerinde olacağını ifade etti.

ROKETLERİ VAR

Tesla, yeni Roadster'ı Thrust ve Rocket olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunmayı planlıyor.

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Standart Thrust versiyonunda aracın arka bölümünde bulunan basınçlı gaz iticileri yer alırken, etkinlikte sergilenen Rocket versiyonunda ise otomobilin farklı noktalarına yerleştirilen ek iticiler bulunuyor.

Tesla'nın açıklamasına göre bu sistemler, otomobilin ileri ve yukarı yönlü hareket etmesini, ayrıca havadayken kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayabiliyor.

Elektrikli aktüatörler aracılığıyla kontrol edilen iticiler, saniyenin çok küçük bölümlerinde hassas düzeltmeler yaparak uçuş sırasında aracın dengelenmesine yardımcı oluyor.

Modelin lansmanında sergilenen gösteride Roadster özel olarak hazırlanan bir rampadan havada süzülerek zemine inmesi ile dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken gösteri de, otomobilin karşısına çıkan çok sayıda aracı adeta uçarak geçmesi oldu.

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Ancak otomobilin havalanmasını sağlayan bu sistem nedeniyle Rocket versiyonunun trafiğe çıkış için gerekli yasal koşulları karşılamayacağı belirtiliyor.

"TERS" GİDEBİLİYOR

Yeni Roadster'ın bir diğer sıra dışı özelliği ise Tesla'nın Multi-Mode Suction System adını verdiği aktif aerodinamik sistemi.

Otomobilin altındaki havayı güçlü fanlarla dışarı çeken sistem, araç hareketsizken bile yüksek miktarda yere basma kuvveti oluşturabiliyor.

Tesla, bu teknolojinin sağladığı kuvvet sayesinde Roadster'ın ters çevrilmiş bir yüzeyde ilerleyebildiğini de tanıtım etkinliğinde gösterdi.

Sistemin virajlarda 2 G'nin üzerinde yanal kuvvet oluşturabildiği öne sürülürken, bu değerin Formula 1 pilotlarının deneyimlediği kuvvetlerle karşılaştırılabilecek seviyede olduğu ifade edildi.

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Elon Musk, otomobilin yere olağanüstü güçlü biçimde tutunduğunu belirterek Roadster'ın pist rekorlarını kırabilecek performansa sahip olduğunu savundu.

Modelde ayrıca pist kullanımına yönelik yüksek yere basma kuvveti ve düşük hava direnci modları bulunuyor. Track moduna geçildiğinde otomobilin gövde yüksekliği de azaltılıyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİNE SAHİP

Yeni Roadster'ın tasarımı, Tesla'nın yaklaşık 10 yıl önce gösterdiği ikinci nesil prototipten önemli ölçüde farklılaşıyor.

Keskin hatlara sahip kama biçimindeki gövde, 1980'li yılların Lamborghini ve Lotus modellerini hatırlatan bir görünüm sunuyor.

Otomobilin arka bölümünden yükselen büyük aktif spoyler ise aerodinamik yapının en dikkat çekici parçalarından birini oluşturuyor.

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Tesla, tasarım sürecinde savaş uçaklarından ve uzay araçlarından ilham alındığını belirtiyor.

Otomobilin renkli camlarında astronot kasklarının vizörlerinde kullanılan altın tonlu kaplamalardan esinlenilirken, özel gövde renginin ultraviyole ışınlarına ve aşırı düşük sıcaklıklara karşı koruma sağlayacak şekilde geliştirildiği ifade ediliyor.

İÇ MEKANDA MİNİMALİST TASARIM

Yeni Tesla Roadster'ın kabininde markanın alışılmış minimalist tasarım anlayışı devam ediyor.

Geleneksel direksiyon simidi yerine steer-by-wire teknolojisiyle çalışan yoke tipi direksiyon kullanılan otomobilde, merkezi dokunmatik ekran ve sürüş bilgilerini gösteren iki küçük ekran bulunuyor.

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İç mekanda mikrosüet kaplamalara ağırlık verilirken, ağırlığı azaltmak amacıyla bazı donanımlarda sadeleştirmeye gidilmiş durumda.

İlk tanıtıldığında dört kişilik olarak planlanan Roadster'ın yeni versiyonunda iki koltuk bulunuyor. Daha yüksek performansa odaklanan Rocket versiyonu ise tek kişilik olarak tasarlandı.

2028'DE YOLLARA ÇIKACAK

Tesla Roadster'ın üretim takvimi de uzun süredir merak edilen konular arasında bulunuyor.

İlk olarak yaklaşık 10 yıl önce duyurulan ve başlangıçta çok daha erken satışa sunulması planlanan modelin, Elon Musk'ın açıklamasına göre 2028 yılında üretime girmesi hedefleniyor.

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Yeni Roadster'ın satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Tesla, modelin ilk duyurulduğu dönemde 200 bin ile 250 bin dolar arasında bir fiyat öngörmüştü.

Ancak geliştirme sürecinde eklenen roket iticileri ve diğer ileri teknolojiler nedeniyle nihai fiyatın bu seviyelerin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Yeni Tesla Roadster'ın açıklanan performans değerleri ve sıra dışı teknolojilerinin seri üretim modeline ne ölçüde aktarılacağı, 2028 yılında başlaması planlanan üretim süreciyle netleşecek.