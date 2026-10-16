Spor yazarları Hoffenheim - Beşiktaş maçını değerlendirdi!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi...
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Spor yazarları bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"OH, ALTAY TANKI GİBİYDİ"
Turgay Demir (Fotomaç): Vlahovic'in yerine oynayan Oh, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu. Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. Oh da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı koparan adam oldu.
"KİMSE BURUN KIVIRMASIN"
Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş’ta kötü oynayan yoktu. Zaman zaman basit top kayıpları olsa da bir deplasman maçında, bir Alman takımına bu kadar güçlü bir pres yapan bir Türk takımı daha önce gördük mü? Açıkçası hatırlamıyorum. Hoffenheim galibiyetine kimse burun kıvırmasın.
"ÖZ GÜVENİ SÜRDÜRMESİ ÖNEMLİYDİ"
Fatih Doğan (Sabah): Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı.
"HAK ETTİĞİ GALİBİYETİ ALDI"
Sinan Vardar (Fotomaç): Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.
"BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTI"
Bilal Meşe (Milliyet): Hoffenheim, Bundesliga’da kötü bir dönem geçiriyor... Artı UEFA Ligi’ndeki ilk maçını kaybetmesi, Beşiktaş açısından önemli bir fırsattı ve bu kağıt üzerinde kalmadı! Kartal zorlu maçı üç puanla tamamladı. Evet Vlahovic yoktu, ama Kartal’ın Oh’u var, çok çalıştı, iki golle yıldızlaştı.