Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Spor yazarları Hoffenheim - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

        Spor yazarları Hoffenheim - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Spor yazarları bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        2

        "OH, ALTAY TANKI GİBİYDİ"

        Turgay Demir (Fotomaç): Vlahovic'in yerine oynayan Oh, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu. Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. Oh da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı koparan adam oldu.

        3

        "KİMSE BURUN KIVIRMASIN"

        Güntekin Onay (Hürriyet): Beşiktaş’ta kötü oynayan yoktu. Zaman zaman basit top kayıpları olsa da bir deplasman maçında, bir Alman takımına bu kadar güçlü bir pres yapan bir Türk takımı daha önce gördük mü? Açıkçası hatırlamıyorum. Hoffenheim galibiyetine kimse burun kıvırmasın.

        4

        "ÖZ GÜVENİ SÜRDÜRMESİ ÖNEMLİYDİ"

        Fatih Doğan (Sabah): Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı.

        5

        "HAK ETTİĞİ GALİBİYETİ ALDI"

        Sinan Vardar (Fotomaç): Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.

        6

        "BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTI"

        Bilal Meşe (Milliyet): Hoffenheim, Bundesliga’da kötü bir dönem geçiriyor... Artı UEFA Ligi’ndeki ilk maçını kaybetmesi, Beşiktaş açısından önemli bir fırsattı ve bu kağıt üzerinde kalmadı! Kartal zorlu maçı üç puanla tamamladı. Evet Vlahovic yoktu, ama Kartal’ın Oh’u var, çok çalıştı, iki golle yıldızlaştı.

        7

        "KÜÇÜMSENECEK BİR İŞ DEĞİL"

        Murat Özbostan (Sabah): Avrupa deplasmanında geriye düşmeden, beraberlik golünden sonra da oyundan kopmadan maçı koparmak küçümsenecek bir iş değil. Beşiktaş, Almanya'da bunu başardı.

        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Semiramis Pekkan'a eski eşi ve sevgilisinden sürpriz kutlama

        78 yaşına basan Semiramis Pekkan, eski eşi Gulu Lalvani'nin sevgilisiyle birlikte kendisine doğum günü partisi düzenlediğini açıkladı. Pekkan, "Eski eşim, sevgilisiyle beraber bana doğum günü partisi veriyor" dedi  

        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #Hoffenheim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Konut satışında düşüş
        Konut satışında düşüş
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! 6 kayıp aranıyor
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! 6 kayıp aranıyor
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        Aldatıcı reklamlara 249 milyon TL ceza
        Aldatıcı reklamlara 249 milyon TL ceza
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        Avukatından açıklama
        Avukatından açıklama
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        Dünyada ve Türkiye’de aranan meslekler
        Dünyada ve Türkiye’de aranan meslekler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Şaşırtan kutlama
        Şaşırtan kutlama