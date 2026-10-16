Samsun'da olay, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi’nde, 1 Haziran 2013’te yaşandı. Arif Yılmaz’ın (50) başından, bacağından ve göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı.

TEKRAR İNCELEME BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında olay tüm yönleriyle yeniden incelendi.

Öldürülen Arif Yılmaz, 50 yaşındaydı.

28 KİŞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı.

Arif Yılmaz’ın ablası Nefise Yılmaz, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"SONUNUZ ARİF GİBİ OLUR"

Alınan bazı tanık ifadelerinde Murat Atasoy’un, cinayetten sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartıştığı ve kavga ettiği bazı kişilere “Sonunuz Arif gibi olur” dediği ve şüphelerin artmasıyla soruşturmanın bu şekilde derinleştirildiği belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Turan Zengin ile Murat Atasoy’u gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Üzerine atılı suçlamaları reddeden 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu arada, şüphelilerin aynı mahalleden oldukları bildirildi. Arif Yılmaz’ın cansız bedeninin bulunduğu yer ile Beyyenice Mahallesi dron ile görüntülendi.

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"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Arif Yılmaz’ın ablası Nefise Yılmaz, “Evden 10.15’te hayvanlarla tarlaya gönderdik. 17.00 sıralarında eve gelmeyince ben merak ettim. Irmak kıyısında tarlamız vardı. Amcama Arif’in eve gelmediğini söyledim. Amcam da onu aramak için peşine gitti. Tarlada bulamadık. Köylüler hepsi aramaya gitmiş. Her tarafı aramışlar tarlada. Bulan kişi de S.Y. ile Y.G.’ydi. Sonra bize de bulunduğunun haberi geldi. Allah herkesten razı olsun" dedi.