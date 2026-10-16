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        Haberler Gündem 3. Sayfa Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu

        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu

        Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, genç kızın duygusal ilişki yaşadığı Mehmet Kaplan hakkında verilen kararları onadı. Bir üye ise karara itiraz etti. İşte o karar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Duygu Delen davasına Yargıtay nokta koydu

        Gaziantep'te olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti.

        GENÇ KIZ 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

        5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

        İHA'daki habere göre olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan bin 800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar vermişti.

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        "NİTELİKLİ YAĞMA" SUÇU ONANDI

        Olaya ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından verilen beraat kararlarını onadı.

        Sanığa nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası da onandı. Dairenin bir üyesi, karşı oy yazısında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

        Kararda, sanığın bu suçları işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtildi. Nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası da hukuka uygun bulundu.

        "SANIK, SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI"

        Yargıtay kararına eklenen karşı oy yazısında, sanık ile hayatını kaybeden genç kızın uzun süredir duygusal ilişki yaşadığı, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldıkları ve daha sonra yeniden görüşmeye başladıkları belirtildi. Karşı oy yazısındaki anlatıma göre olay günü buluşan ikili, sanığın evine gitti.

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        Evde baş başa kalan genç kız ile sanığın rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikleri, ardından telefon mesajları nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ifade edildi. Yazıda, sanığın genç kızın telefonunu kontrol etmesi üzerine başka erkeklerle görüştüğünü öğrendiği, bunun ardından öfkelenerek evdeki eşyalara zarar verdiği ve genç kıza yönelik sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı değerlendirildi. Genç kızın korkarak balkona kaçtığı, sanığın da peşinden balkona gittiği ve genç kızı aşağı ittiği veya aşağı attığı görüşüne yer verildi.

        KARŞI OY KULLANAN ÜYENİN GEREKÇESİ

        Karşı oy yazısında, genç kızın intihar ettiğine ilişkin kabulü destekleyen bir neden veya delil bulunmadığı savunuldu. Genç kızın daha önce intihar girişiminde bulunduğuna ya da intihar eğilimi taşıdığına ilişkin delil olmadığına dikkat çekildi.

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        Yazıda ayrıca otopsi raporu, kamera görüntüleri ve olay yerindeki bulgulara ilişkin değerlendirmeler aktarıldı. Sanığın, genç kızın düştüğünü sonradan fark ettiği yönündeki savunması ile kamera görüntülerinde genç kızın düşmesinden saniyeler sonra aşağı indiğinin görülmesi arasında çelişki bulunduğu ileri sürüldü.

        Karşı oy kullanan üye, bu değerlendirmeler doğrultusunda sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vardığını belirterek Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Üye, beraat kararının onanması yönündeki çoğunluk görüşüne bu gerekçelerle katılmadı.

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