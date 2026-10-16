Spor yazarları KuPS Kuopio - Trabzonspor maçını değerlendirdi!
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Spor yazarları bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2'lik skorla mağlup ederken; spor yazarları da bu maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"REIS'I BÜYÜK DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN KUTLAMAK İSTİYORUM"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS Kuopio'yu sentetik (suni) çimde oynanan maçta farklı yenerek Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı. Ben en başta Thomas Reis'i kutlamak istiyorum. Elindeki dünya yıldızı Muhammed Salah ile maça başladığı için. Beşiktaş derbisini mazeret göstererek Salah'ı saklamadığı için. Büyük düşündüğü için... Annemizin ligi yerine Avrupa'ya odaklandığı için. Trabzonspor'un kadro kalitesinin Konferans Ligi'nde final oynayabileceğine inandığı için. Trabzonspor gibi büyük bir kulübün teknik adamına da bu vizyon yakışır. Önce Avrupa... Önce önündeki ilk maç en önemli maçtır.
"DAHA FAZLA CİDDİYET GEREKİYOR"
İskender Günen (Sabah): 3-0'dan sonra sahada sergilenen özensiz bir tablo var. Böyle bir durumda rakip kim olursa olsun oyun disiplininden uzaklaştığınızda sorunlar başlıyor. Üstelik rakibin kadro kalitesi, fiziksel kapasitesi ve oyun ezberi son derece sınırlıyken… Önce kaleci Onana'nın yaptığı kritik hata ve kornerden gelen gol... Akabinde ise penaltı pozisyonu... Onana kurtarmasa bir anda sorunlar öne çıkardı. Trabzonspor gerekli 3 puanı aldı. Ancak büyük takımlar sadece maç kazanmaz; skoru bulduğunda da oyunu ciddiyetle oynamaya devam eder... Çünkü ilerleyen tur ve maçlarda çok daha sert rakiplerin karşısında sorunlar başınızı çok fazla ağrıtır.
"NAZAR BONCUĞU OLSUN"
Aksal Yavuz (Milliyet): Uzun lafın kısası Trabzonspor defansının zincirleme hatasından kaynaklı yenilen gol Konferans Ligi’nin iddialı takımlarından Trabzonspor’un nazar boncuğu olsun, Onana’nın kornerden yediği golde olacağı gibi… Bitirirken kocaman bir nazar boncuğu da durdurulamayan, ele avuca sığmayan Salah’a bizden gitsin!
"DJU TRANSFERİ ÇOK ÖNEMLİ VE DOĞRUYDU"
Reha Kapsal (Fotomaç): Reis bir şeye dikkat etmeli. Salah çıktıktan sonra hücum oyuncularının çok bireysel oynaması, mecbur kalmadıkça pas vermemesi gibi her pozisyonu zorlamaları, atak kombinasyonunda arkadaşlarını fazla kullanmamaları, kaptırdıkları toplarla takımı çok geriye koşturmaları oyun dengesizliğine neden oldu. Dju attığı iki golle gecenin başarılı isimlerindendi. Son gün yapılan bu transfer çok önemli ve doğruydu çünkü takımın Onuachu'dan ayrı böyle bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı. İki gün önce KuPS kulübü internet sitesinden "Karadeniz Fırtınası Geliyor" diye bir paylaşım yaptı. Sanırım onlar da başlarına neyin geleceğini çok iyi biliyormuş.