Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi İşte UEFA ülke puanında son durum! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti; Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı

        İşte UEFA ülke puanında son durum! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti; Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanırken; Konferans Ligi'nde ise ilk hafta mücadeleleri oynandı. Devler Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybederken; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor galibiyetle yurda döndü. Avrupa'da maçların tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve 2'de 0 yaptı.

        2

        Devler Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanında 6-0 gibi bir skorla mağlup olarak galibiyetle tanışamadı.

        3

        Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

        4

        Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor da, KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

        5

        Avrupa'da tüm turnuvaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi... İşte son durum...

        6

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        7

        1. İngiltere - 105.130

        8

        2. İtalya - 89.449

        9

        3. İspanya - 84.743

        10

        4. Almanya - 82.830

        11

        5. Fransa - 70.296

        12

        6. Portekiz - 66.550

        13

        7. Belçika - 60.850

        14

        8. Hollanda - 53.729

        15

        9. TÜRKİYE - 51.075

        16

        10. Yunanistan - 45.812

        17

        11. Polonya - 45.525

        18

        12. Çekya - 45.325

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 15 Ekim 2026 (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk'te)

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk yayınında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş sosyal medyada yaş düzenlemesine yönelik "Biz nasıl ki çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de ko...
        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #fenerbahçe
        #ülke puanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! İstanbul'da 4 kayıp aranıyor
        Metrekareye 60 kg yağış geliyor! İstanbul'da 4 kayıp aranıyor
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        Trump'tan İran'a bomba tehdidi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul barajlarında 2 gündeki artış açıklandı
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul’un sel belâsı asırlardır Eylül’de ve Ekim’dedir!
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        İstanbul'da ortalama konut fiyatı 9 milyon TL'yi aştı
        Konut satışında düşüş
        Konut satışında düşüş
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        "Öz güveni sürdürmesi önemliydi"
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Daha fazla ciddiyet gerekiyor"
        "Evin önü göl oldu"
        "Evin önü göl oldu"
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        Tam 13 yıl sonra... Katili bir cümle yakalattı!
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        "Gerçek hayattan izler taşıyor"
        Avukatından açıklama
        Avukatından açıklama
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        Evlerinde ölü bulundular! Soruşturma başlatıldı
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi