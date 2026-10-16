İşte UEFA ülke puanında son durum! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti; Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanırken; Konferans Ligi'nde ise ilk hafta mücadeleleri oynandı. Devler Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybederken; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor galibiyetle yurda döndü. Avrupa'da maçların tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve 2'de 0 yaptı.
Devler Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanında 6-0 gibi bir skorla mağlup olarak galibiyetle tanışamadı.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor da, KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Avrupa'da tüm turnuvaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi... İşte son durum...
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 105.130
2. İtalya - 89.449
3. İspanya - 84.743
4. Almanya - 82.830
5. Fransa - 70.296
6. Portekiz - 66.550
7. Belçika - 60.850
8. Hollanda - 53.729
9. TÜRKİYE - 51.075