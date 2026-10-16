İşte UEFA ülke puanında son durum! Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti; Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk yayınında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş sosyal medyada yaş düzenlemesine yönelik "Biz nasıl ki çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de ko... Daha Fazla Göster

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk yayınında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş sosyal medyada yaş düzenlemesine yönelik "Biz nasıl ki çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de korumak zorundayız. 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. Hepsini e-devlet entegrasyonu ile yaptık. 1 Kasım itibarıyla yeni hesaplar için yürürlüğe girmesi bekleniyor, 31 Mart'a kadar da bütün hesaplar aslında yaş doğrulama sisteminden geçecek" dedi Daha Az Göster