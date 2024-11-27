İBB yeni taksi tasarımları için anket başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı taksilerin tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı anketin sonucuna göre yeni taksi tasarımları yollarda olacak
Giriş: 27.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:59
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. 5 farklı taksi tasarımının yer aldığı ankette sarı-beyaz renkler dikkat çekti.
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İBB, taksileri yeniliyor. Daha önce otobüs ve vapurlar için yapılan anketten sonra şimdi de taksi tasarımları için anket başlatıldı.
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"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden başlatılan ankette 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.