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        Haberler Dünya İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti

        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti

        İspanya'da son birkaç haftadır ülkenin ana gündemini oluşturan konut krizinin sembol ismi olan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti

        Madrid'de 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen hastanede geçirdiği on beş günün ardından öldü.

        Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Mari Carmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz. Evine dönmesine izin verecek tarihi bir anlaşmaya varılmış olsa da bu çözüm çok geç geldi. Bu durum, acı dolu bir sürecin ardından tamamen önlenebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

        Başbakan Pedro Sanchez, Mari Carmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mari Carmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun." dedi.

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        Konut krizinde sembol haline gelen, 70 yıldır kirada oturduğu evden mahkeme kararı ve polis zoruyla 23 Eylül'de çıkarılan Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede tutuluyordu.

        Mari Carmen'in avukatı, yaşlı kadının hastaneden taburcu olduktan sonra 8 yıllık yeni bir kira kontratı imzalayarak kira bedeli olarak kazancının (emekli maaşının) yüzde 30'unu ödeyip evine dönmesine imkan tanındığını açıklamıştı. Bu anlaşma, Madrid Belediyesi ile Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında varılmıştı.

        Mari Carmen'in verdiği mücadele, İspanya'da konut hakları için protestoları körüklemiş ve Madrid'deki Sol Meydanı'nda halen devam eden kamp kurma eylemine neden olmuştu.

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        Ülke çapında yapılan eylemlere hastaneden de destek veren ve "Evleriniz için mücadeleyi bırakmayın" mesajı gönderen Mari Carmen'in bu çabaları ve gösterilerin ardından hükümet konut krizine çözüm için iki kararname kabul etmiş ancak bunlar mecliste reddedilmişti.

        Başbakan Pedro Sanchez, mecliste onay alamayan konut kararnameleri sonrasında meclisin feshedilmesini istemiş ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararı almıştı. Sanchez, ardından ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa çözüm için yeni kararnameler kabul etmişti.

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