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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında - 28 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı beklenirken diğer bölgeler kapalı ve sisli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 07:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 07:35
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        Buzlanma ve don uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinin altında
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 12°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu

        KOCAELİ °C, 14°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 5°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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        ADANA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 15°C

        Az bulutlu

        MERSİN °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        ANKARA °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        YOZGAT °C, -2°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        BOLU °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        DÜZCE °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        AMASYA °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 1°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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        ERZURUM °C, -4°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 1°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 1°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 4°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

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