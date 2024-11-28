Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 13° Ankara Kısmen Güneşli 5° İzmir Güneşli 16° Antalya Güneşli 18° Trabzon Bulutlu 12° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Güneşli 16° Diyarbakır Güneşli 8° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Parçalı bulutlu 0° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 13°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu KOCAELİ °C, 14°C Parçalı yer yer çok bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C Parçalı yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Az bulutlu MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

REKLAM ADANA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 15°C Az bulutlu MERSİN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. ANKARA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM DÜZCE °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. AMASYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. REKLAM ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 1°C Parçalı bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu