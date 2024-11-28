Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi’nde meydana geldi.

Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir’in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi.