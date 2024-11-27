Hafsanur Sancaktutan: 'Adam yok' dedim âlâsını buldum
Brezilya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, yurt dışındayken sevgilisinin kendisine çiçek göndermesi hakkında konuştu. "Kubilay çok romantik" diyen oyuncu; "Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullandı
Bir süredir Brezilya'da olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yurda geri döndü.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan Hafsanur Sancaktutan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BREZİLYA'DAN FORMA ALDIM"
Keyifli halleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan; "Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım" dedi.
"KUBİLAY ÇOK ROMANTİK"
Yurt dışında olduğu sırada Kubilay Aka'nın kendisine çiçek göndermesi hakkında da konuşan Hafsanur Sancaktutan; "Bana oraya çiçek yolladı, ben 'Herhalde Kubilay'dan değildir' dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi..." ifadelerini kullandı.
"ADAM YOK' DEDİM ÂLÂSINI BULDUM"
Geçtiğimiz aylarda "Kimse yok. Ortalıkta adam kalmadı" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Sancaktutan, ayrıca "Adam yok' dedim âlâsını buldum" diyerek sevgilisi Kubilay Akay'a övgü dolu sözlerde bulundu.
SEVGİLİSİNİ GÖRMEK İÇİN 3 SAATLİĞİNE ÜLKE DEĞİŞTİRMİŞTİ
Öte yandan Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Mipcom Fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gitmişti. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisini görebilmek için 3 saatliğine Kubilay Aka'nın yanına gitmişti. Birlikte birkaç saat vakit geçiren ikili, daha sonra birlikte dönmüştü.