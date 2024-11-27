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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

        'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şovmenin ev hapsi cezası kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:51
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        Erbil ile ilgili yeni karar
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

        Ardından Erbil ve Ortaç hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Ünlü isimler hakkında dün ve bugün yeni gelişmeler yaşandı. Dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırıldı. Bugün de, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kararı kaldırıldı.

        Ortaç; 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme Haberi Görüntüle
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