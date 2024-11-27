Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı
'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şovmenin ev hapsi cezası kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.
Ardından Erbil ve Ortaç hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Ünlü isimler hakkında dün ve bugün yeni gelişmeler yaşandı. Dün akşam saatlerinde Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırıldı. Bugün de, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kararı kaldırıldı.
Ortaç; 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.