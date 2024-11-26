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        Haberler Magazin Ev hapsi cezasında yeni gelişme - Magazin haberleri

        Ev hapsi cezasında yeni gelişme

        Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezasında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaç'ın ev cezası kaldırılırken, Erbil'in başvuru sonucu henüz tebliğ edilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:00
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        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma büyük ses getirmişti. Bu süreçte Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonlarca takipçiye sahip birçok sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma açılmış, gözaltı kararları verilmişti. Fenomenlerin büyük bir kısmı tutuklanırken, Erbil ve Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

        Serdar Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak itirazda bulundu. Ezgi, Ortaç’ın herhangi bir suç işlememesi ve adli kontrol yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekçesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.

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        Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezasının kaldırıldığı tebliğ edilirken, aynı şekilde başvuruda bulunan Mehmet Ali Erbil hakkındaki karar henüz tebliğ edilmedi. Ortaç ile Erbil, 24 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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        #Mehmet Ali Erbil
        #Serdar Ortaç
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