Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

Habertürk Giriş: 27.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:00 facebook

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