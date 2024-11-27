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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu

        Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:00
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        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
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        Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

        Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,

        Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

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