Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!

Çorum'da, alınan bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki otomobil ile evinde yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ AA'da yer alan habere göre bu sırada Gülbahçe kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahçe'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürdü.

EYLÜL ALINDA EVİNİ VE ARACINI YAKMAYA KALKTI Gülbahçe, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için 2 Eylül'de de evini ve arabasını benzinle yakacağını belirten not bırakarak kendisini eve kilitlemişti. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarılan Gülbahçe'nin evinde ve otomobilinde yapılan incelemede bir miktar benzin bulunmuştu.