Kâbus dolu anlar! Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı

Maslak'ta aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bir süre önce çıkartılan Ramazan A. (27), işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu Doğukan B. (28) ve 15 yaşındaki kardeşi F.B.'ye ağaç dalıyla saldırdı.

DHA'nın haberine göre saldırı sonucu iki kardeş yaralanırken, Ramazan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ramazan A. tutuklandı.

ÖNCE TEHDİT SONRA SALDIRI Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı. Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine Ramazan A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren Ramazan A., önce Doğukan B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından Doğukan B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.