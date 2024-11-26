Galatasaray'da dört ayrılık kapıda!
Galatasaray'da az süre bulan futbolcular Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra gözden düşen Hakim Ziyech ile Victor Nelsson da yol ayrımında…
Galatasaray’da devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı.
Kanat ve bek transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda gidecek oyuncularla ilgili belirsizlik sürüyor.
Bu sezon formayı Gabriel Sara’dan kapmakta zorlanan Kerem Demirbay forma süresinden memnun değil.
Tecrübeli futbolcunun düzenli oynamadığı için mutsuz olduğu ve bunu da teknik heyete ifade ettiği öğrenildi.
Türk asıllı Alman yıldızın devre arasına kadar forma şansının artmaması durumunda Almanya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Yurt içinden ve Yunanistan’dan ilgi bulunan Kerem’e Almanya’dan ise dolaylı yoldan da olsa gelen bir teklif şu an için yok.
Galatasaray’daki forma süresinden memnun olmayan diğer bir isim ise Berkan Kutlu…
Geçen sezon başında Genoa’ya kiralanan ancak İtalya’da da umduğunu bulamayan Berkan devre arasında geri dönmüştü.
Şampiyonluk yolunda kritik katkı sunan Berkan bu sezon sol bek ve stoper bölgelerinde de forma şansı buldu.
16 maçın sadece ikisine ilk 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray’da yol ayrımında olan diğer isimler ise Hakim Ziyech ve Victor Nelsson…
Victor Osimhen ve Roland Sallai transferleri sonrasında rotasyonda gerileyen Faslı futbolcunun tavırları rahatsızlık yaratıyor.
Kariyerinde önemli kulüplerde forma giydiği için 11’de oynaması gerektiğini düşünen Ziyech’in süre aldığı bölümlerdeki performansı yetersiz bulundu.
Hollanda’ya dönmek isteyen ancak 6 milyona yaklaşan maliyeti nedeniyle kulüp bulmakta zorlanan Ziyech’le yolların ayrılması planlanıyor.
Rotasyonda Metehan Baltacı’nın arkasına düşen Victor Nelsson’un geleceği de belirsizliğini koruyor.
Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperle yollarını ayırmayı planlasa da şu an için gelen bir satın alma teklifi bulunmuyor.
Menajerler Nelsson için satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri getirebileceklerini ifade ediyor.
Galatasaray ise sözleşme bitiş süresi yaklaşan Nelsson’dan iyi bir bonservis bedeli elde ederek kaynak yaratmayı planlıyor.