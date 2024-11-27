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        Anasayfa Video 27 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Kasım 2024 - 17:40 Güncelleme: 27 Kasım 2024 - 17:42

        27 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız

        * İsrail-Lübnan ateşkesinin ardından ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Önümüzdeki günlerde ABD, savaşın sona ermesi için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde bir hamle daha yapacak

        * Yurt dışından yapılan ve kargoyla gönderimi sağlanan alışverişlerdeki 30 Euro'luk gümrüksüz alışveriş limitine kargo ücreti de dahil olacak

        * Beşiktaş Futbol A.Ş'deki görevinden istifa eden Hasan Arat: Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım

        * 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şovmenin ev hapsi cezası kaldırıldı

        * Arnavutköy'de yapılan 100 bin sosyal konut projesinin ilk etap kurası bugün tamamlandı. Yarın ise 3+1 daireler için kura çekimi devam edecek

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