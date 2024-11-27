Hasan Arat: Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı' devam ederken, Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat istifa etti! Haberi Görüntüle

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hasan Arat, basın karşısında geçerek açıklamalarda bulundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Neşeli günler 9 hafta sürdü! Haberi Görüntüle İşte Arat'ın açıklamalarından satır başları: "Büyük Beşiktaş camiasına ve spor kamuoyuna bazı bilgilendirmeler yapma gereği duyduk. Yönetimimizin toplantısı çerçevesinde bazı kararlar aldık. Bu kararlar KAP'ta yayınlandı. Daha sonra kendi sosyal medya iletişimimizle gereken bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme çerçevesinde Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ yönetim kurulu başkanlığına Sayın Hüseyin Yücel getirildi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Profesyonel Futbol Sorumluluğuna Hüseyin Yücel, Asbaşkanı Mete Vardar, Asbaşkanı Onur Göçmez, Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz uçar getirilmiştir. Çeşitli nedenler var. Dün gece ayrılık kararı açıkladık. Bu sabah iletişimde ayrılık kararı açıkladık. Profesyonellik gereği birçok karar almak zorunda kaldık."

REKLAM "SAHİCİ SARSINTILAR DAHA İYİDİR!" "Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir."

🎙️ Hasan Arat: Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Dolayısıyla biz bu sarsıntıları kulübümüzün daha kuvvetli yoluna devam etmesi için bir uyarı niyetinde görüyoruz. pic.twitter.com/Z5LWwBoTTp — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2024 "FUTBOL AŞ'NİN PATRONU ONLAR!" "Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasesinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz." 🎙️ Hasan Arat: Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. pic.twitter.com/S2MoKUJprA — HT Spor (@HTSpor) November 27, 2024 "SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ!" "Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız."

"BENİ YOLLAMAK İÇİN UĞRAŞTILAR" "Beşiktaşlılar bizi sarsıntılara karşı dimdik durabilmek için seçti. Sarsıntılar sonrası geldik. Yönetimimizin kısa süreli olduğunun ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin bilincindeyiz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Başkanları olarak karşınızdayım. 1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Okumak iyi bir şeydir. Yazılanlara dikkat etmek lazım."

"2015 ÖNCESİ TAKTİKLERE BAŞVURMASINLAR" "Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin."

"SPORTİF OLARAK BAŞARILI OLMADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ" "Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız. Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik."

"TARAFTAR İSTEMEZSE DURMAYIZ!" "Sporda her türlü netice vardır. Biz gönüllü olarak buradayız. İşimizden aşımızdan eşimizden fedakarlık yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. İyi yapmaya çalıştığımız müddetçe doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Başkaları heveslenmesin. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Herkes bunu bilsin. Ben bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarımın istemediği yönetici olmam. Beşiktaş taraftarıyla kimse uğraşmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir."

SAMET AYBABA KARARI Hasan Arat: "Samet Aybaba profesyoneldir. Orada durun. Kulüp, profesyonelle ilgili tasarrufta bulunmuştur. Nedenini açıklamak zorunda değiliz." "AYRILIRSAM BEN SÖYLERİM!" "(Aday olacak mı?) Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. Spor Totodan vazgeçin, işimize bakalım."

"BU KARARA İNANDIK!" "Futbol AŞ'deki değişiklik, tam Ümraniye'de çizmelerin giyilmesi gerektiğine inandık. Hüseyin Bey, bu işi Onur Göçmez, Mete Vardar, Feyyaz Uçar olarak yapacağını söyledik. Onlara güveniyoruz. Gurur duyuyoruz." "SAMET HOCAYI KAPTANLIKTAN DÜŞÜRMEZ" "Onur Göçmez kardeşim mükemmel bir insandır. Sabah bir karar aldı, kabul etmediğimizi söyledik. O da ayrılamayacağını söyledi. Bunlar duygusal şeyler. Gelgitler yaşanır. Bundan kimse bir şey istifade etme yoluna gitmesin. Beşiktaş iyi olmazsa Beşiktaşlı iyi olmaz. Bize vurulacak darbe, Beşiktaş'a vurulur. Onur'a Beşiktaş'ın ihtiyacı vardır. İşini gücünü bırakıp gelmiştir. Faydalı olacaklardır. Biz mükemmel değiliz ya. Yeni bir yönetimiz. Bizim daha 1 senemiz dolmadı. Olağanüstü kongreyle geldik. Tahmin edeceğiniz şeylerden daha kötülerini bulduk kulüpte, hala bunlarla uğraşıyoruz. Bir ekip kulüple, bir ekip futbolla uğraşacak. Matematiksel karşılığı budur. Hepsi benim yol arkadaşım. Samet Hoca da yol arkadaşım. Teşekkür ettim kendisine. Bu ayrılıklar olabilir. Bu ayrılık, Samet Hoca'nın kaptanlıktan düşürmez. Ben de gideceğim. Biz bu kararı almak zorundaydık. Sorumluluğu bana aittir."

"GÖZTEPE MAÇI KİMİN MORALİNİ BOZMAZ" "İnsanın her günü, bir diğer gününe uymayabilir. Ben de insanım. Benim de inişlerim çıkışlarım olacak, arkadaşlarımın da olacak. Bu hayatın akışı. Beni kategorize etmeyin. Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Biri basketbolcu diyor, biri başka bir şey... Ben sporcu bir adamım. Spor adamlığımın geçmişine bakarsınız. Bu futboldan anlar anlamaz kategorisine girmeyin. Bu iş böyle bir iş değil. Bu iş yönetişim işidir. Bunu nasıl sağlayacaksak, tamiratını yapacağız. Moralim iyi değil, bunu saklamam. Göztepe maçı kimin moralini bozmaz. Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum, bu benim görevim. Sıkıntılar olabilir. Herkesin sıkıntısı olur. Ben gökten zembille düşmedim. Etten kemikten insanım."

SAMET AYBABA'YA AYRILIĞIN BİLDİRİLMESİ "whatsApp'tan yazdım, helalleştim. Talebi vardı, yerine getirdim. Açıklama yapabilir, Beşiktaş'ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Gelip burada da yapabilir. Her zaman açığız." "BAĞIRANLAR BELGE GETİRSİN!" "Beşiktaş'ın kurulları vardır. Bir derdi olan, bas bas bağıranlar var ya, gelsinler belge getirsinler. Londra'da ev yazanlar var ya belge getirsin. Burada çalışanların gururu, aileleri, çocukları var. Yapmayın bu işleri. Hepinize söylüyorum."

"VAN BRONCKHORST İLE GÖRÜŞTÜM!" "Van Bronckhorst ile Göztepe maçı akşamı görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımızı söyledim. Yönetimimizin kararının kendisiyle 'devam' kararı olduğunu söyledim. Vakti geldiğinde karar vermekten kaçınmayız. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası şahsi müessesemiz değil. Benim gönlüm halen Beşiktaş'ın iyi netice, 2-3 maçta iyi netice alacağına inanıyorum.

"KAAN ŞAKUL DEVAM EDİYOR" "Kaan Şakul Bey devam ediyor. Işıl Hanım müsaade istedi. Kendi haklı gerekçeleri olabilir. Yönetimlerde böyle şeyler olur. Bu işleri çok büyütmeyin. İletişimde yapmamız gerekenler vardı. Kendisi değerli bir hocamızdır, kendisini çok severim. Şahsi kararlarına saygı duyarız. Müthiş Beşiktaşlıdır. Şahsi takdiridir." "Maaşlar ödenmiyor mu?"