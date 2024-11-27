Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeniden kazanan takım olmak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya, tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik. Sahaya çıkıp kazanma konusu tamamen bize bağlı olacak." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulüpte dün ve bugün yaşanan değişimlerle ilgili de konuşan Van Bronckhorst, "Sadece bugün ve dün değil mağlup olduğumuz maçtan sonra zor günler geçiriyoruz. Bazı değişiklikler oldu. Bunları görmek üzücü oluyor. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzücü. Yönetim daha iyi geleceğe sahip olmak için bu kararları alıyor. Yarın takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hepimiz için en iyi ilaç galibiyet olacak. Bu galibiyet de gelecek için moral kazandıracaktır." ifadelerini kullandı. REKLAM Göztepe maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezondan sonra şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" şeklindeki ifadelerinin eleştirilmesiyle ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan sonra duygusal olarak çok modum düşmüştü. Basın toplantısında moralim düşüktü. Vermek istediğim mesajı veremedim. Burada olmak, hedeflerimin örtüştüğü bir yerde olmak güzel. O anda durumu belki de çok net göremedim. Pazar günü böyle hissetmiştim. Hem ben hem kulüp için standartları yüksek tutmamız gerekiyor. Galip gelen kimliğimize dönmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak Avrupa'da 9 puana ulaşacağız ve kalan maçlar için moral verici olacak. Ben de futbolcular da kendimizi daha iyi hissedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın alınacak bir galibiyetin iyi bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Sezona iyi başladık. Bizim için iyi oyun taraftara gurur duyacağı bir şey anlamına gelir. Bu bir işbirliği gibidir. İşler iyi gitmediğinde istenen sonuçları alamadığınızda bizler en çok üzülen taraf oluruz. Hem hocalar hem oyuncular olarak bazen neler oluyor dersiniz. Bu yüzden de yarın iyi oyun ve iyi bir sonuç bizim için iyi bir periyodun başlangıcı olabilir. Buraya Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye geldik." diye konuştu.

Rakibinin iyi bir takım olduğunu ifade eden siyah-beyazlı teknik adam, "Maccabi'nin çok maçını izledik. Takım olarak iyi bir takım. Neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorlardı. Ajax maçı gollü oldu, diğer maçlarında skor azdı. Ofansif oynamaya çalışan bir takım, 10 numaralı oyuncularına dikkat etmemiz lazım. Maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelen taraf olmak istiyoruz. Zahavi ile 1 sene çalıştım. En profesyonel oyunculardan biri. Bu yaşta bile üzerine koymak isteyen bir oyuncuydu. Şu anda ülkesine döndü. Onunla çalışmaktan keyif aldım. Gelişime açık oyuncularla çalışmaktan her zaman keyif alırsınız. Kendisine dikkat etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.