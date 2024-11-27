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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı! - Futbol Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:34
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        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeniden kazanan takım olmak istediklerini söyledi.

        Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya, tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik. Sahaya çıkıp kazanma konusu tamamen bize bağlı olacak." diye konuştu.

        Siyah-beyazlı kulüpte dün ve bugün yaşanan değişimlerle ilgili de konuşan Van Bronckhorst, "Sadece bugün ve dün değil mağlup olduğumuz maçtan sonra zor günler geçiriyoruz. Bazı değişiklikler oldu. Bunları görmek üzücü oluyor. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzücü. Yönetim daha iyi geleceğe sahip olmak için bu kararları alıyor. Yarın takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hepimiz için en iyi ilaç galibiyet olacak. Bu galibiyet de gelecek için moral kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

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        Göztepe maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezondan sonra şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" şeklindeki ifadelerinin eleştirilmesiyle ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, "Maçtan sonra duygusal olarak çok modum düşmüştü. Basın toplantısında moralim düşüktü. Vermek istediğim mesajı veremedim. Burada olmak, hedeflerimin örtüştüğü bir yerde olmak güzel. O anda durumu belki de çok net göremedim. Pazar günü böyle hissetmiştim. Hem ben hem kulüp için standartları yüksek tutmamız gerekiyor. Galip gelen kimliğimize dönmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak Avrupa'da 9 puana ulaşacağız ve kalan maçlar için moral verici olacak. Ben de futbolcular da kendimizi daha iyi hissedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yarın alınacak bir galibiyetin iyi bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Sezona iyi başladık. Bizim için iyi oyun taraftara gurur duyacağı bir şey anlamına gelir. Bu bir işbirliği gibidir. İşler iyi gitmediğinde istenen sonuçları alamadığınızda bizler en çok üzülen taraf oluruz. Hem hocalar hem oyuncular olarak bazen neler oluyor dersiniz. Bu yüzden de yarın iyi oyun ve iyi bir sonuç bizim için iyi bir periyodun başlangıcı olabilir. Buraya Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeye geldik." diye konuştu.

        Rakibinin iyi bir takım olduğunu ifade eden siyah-beyazlı teknik adam, "Maccabi'nin çok maçını izledik. Takım olarak iyi bir takım. Neredeyse Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorlardı. Ajax maçı gollü oldu, diğer maçlarında skor azdı. Ofansif oynamaya çalışan bir takım, 10 numaralı oyuncularına dikkat etmemiz lazım. Maça hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelen taraf olmak istiyoruz. Zahavi ile 1 sene çalıştım. En profesyonel oyunculardan biri. Bu yaşta bile üzerine koymak isteyen bir oyuncuydu. Şu anda ülkesine döndü. Onunla çalışmaktan keyif aldım. Gelişime açık oyuncularla çalışmaktan her zaman keyif alırsınız. Kendisine dikkat etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Kötü sonuçların devam etmesi halinde sıkıntılı dönemler yaşanabileceğini söyleyen Van Bronckhorst, "Hoca olarak mümkün olduğunca çalışmak isteriz. Skor odaklı bir sporun içindeyiz. Şu anda zor durumda olsak da yönetimin desteği arkamda. Bunu hissediyorum. Tüm enerjimi maçlara vermeye çalışıyorum. Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim ve sıkıntılı dönemler olur. Hocalar için bu böyledir. Görevde olunca zaferler kazanmanız gerekir. Bu uzun süre olmayınca bizlerin kaderi böyle gerçekleşir. Umarım yarın tekrar galibiyetlerimize döneriz." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı teknik adam maçın Macaristan'da oynanması ile ilgili bir soruyu, "Dünyada savaşların olduğunu görmek iyi bir şey değil. Buradayız çünkü burada oynamamız söylendi. Maçın oynanması için gösterilen yer burası. Taraftar yok ama maçı burada oynayacağız. 3 puanı şartlar ne olursa olsun istiyoruz." diye cevapladı.

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