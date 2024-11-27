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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Aramızdan ayrılanlar olacak

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı temsilcimizin Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:07
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        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, takımın gündemine dair TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın sözleri...

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        "9 PUANA ULAŞMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

        "Çok özel bir maç. İşin politik tarafı var. Biz her ne kadar politikadan uzak kalmaya çalışsak da ülkeler arası durumlarda böyle maçlar denk gelebilir. Ülkemize yakışır bir şekilde, centilmence, Türk insanının yapması gerektiği gibi mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah galibiyetle bu maçtan ayrılacağız. Puantaj olarak da bizim için çok önemli. Bir galibiyet halinde 9 puana ulaşacağız. Bu da bize bundan sonraki maçlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü fikstürün zorluğuyla alakalı olarak da biraz iyi başlayamamıştık. Kesinlikle kazanma fikriyle, kazanma isteğiyle buradayız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz"

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        Necip Uysal'ın kafileyle birlikte Macaristan'a gitmesi...

        "Necip Uysal bizim kaptanımız, canımız, her şeyimiz. Burada olmak istedi. Çok güzel, çok iyi bir fikir arkadaşlarıyla birlikte olması... Çünkü tedavisi hala devam ediyor. Sürecek biraz daha... Sakatlığı vahim bir sakatlık ama en inşallah aramıza dönecek. Bu önemli maçta bizi yalnız bırakmadı. Arkadaşlarıyla sahada olamayacak ama bizimle beraber tribünde olacak.

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        Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevden alınması hakkında...

        "Yönetim Kurulumuz dün gece, özellikle başkanımızın direktifleri doğrultusunda ayrılık kararı almıştır. Samet Aybaba benim için çok özel bir ağabeyimdir. Kaptanlığımı yapmıştır. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Dolayısıyla tabii ki böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Brad Friedel sezon başından beri çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Ancak gelinen safhada yönetim kurulunun böyle bir kararı var. Benim Samet Aybaba'ya sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Kendisiyle görüştüm. O sağ olsun, benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Kararı bana bıraktı. Sağ olsun bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tabii ki tecrübesinden faydalanacağız, yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza mutlaka gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var. Önemli olan kırgınlık, dargınlık olmasın."

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        "BAŞKANIMIZ HASAN ARAT BİZİ GÖREVLENDİRDİ"

        "Başkanımız son derece ince düşünen bir kişilik, karakter. Dolayısıyla özellikle futbol takımı başkanlığı olarak düşünüldüğünde, tüm branşlarla ilgili, sorunlarla ilgili bir çalışma yürütmeye başladı. Ama tabii çok kolay değil. Bir görev dağılımı yapılması hasıl oldu. Böyle bir şeyin olması gerektiği ve bunun da zamanının geldiği düşünüldü. Ne olursa olsun saha skorları her şeyi etkiliyor. Kulübün bütün yapısını etkiliyor. Başkanımız da bugün itibarıyla futbol takımını ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'e devretti. Onur Göçmez, Mete Vardar ve beni onun yardımcısı olarak atadı. Biz bu dörtlü olarak bundan sonra hep beraber futbol takımımızın çok daha iyi olması ve bütün dertlerin, sorunların giderilmesi için çalışacağız. Tabii saha dışı sorunlarıyla da ilgileneceğiz. Sahadaki sorunları da hoca çözecek."

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        "TRANSFER LİSTEMİZ HAZIR"

        "Bazı mevkilere transfer yapmaya çalışacağız. İmkan yaratmaya, bütçe yaratmaya çalışacağız. Bazı mevkiilerde hocamızın eksikleri var, söyledi bize. Bu doğrultuda yapmaya çalışacağız. Sayın 2. Başkanımız Hüseyin Yücel'in çabalarıyla listeler belli. Aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız da olabilir. Bütçe yaratmak için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz. Hedefimiz mümkün olduğunca takımımızı takviye ederek sezona devam etmek olacak. Transfer sezonunu verimli geçirmek istiyoruz."

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