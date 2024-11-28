Tekirdağ'da olay, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru Ahmet O (59)., henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. (36) ile tartıştı.

BIÇAKLA BABASINA SALDIRDI DHA'daki habere göre tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı.