Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!

İzmir'de kavşakta yolun karşısına geçerken hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya (24) çarpıp ölümüne neden olan belediye otobüsü şoförü Alev Aytar (45) hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan 6 yıla kadar hapis istendi. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre ikizinin doğum gününü sabah erkenden ziyaret ettiği mezarı başında pastayla kutlayan Sinem Soylu, "Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm. Bunu kabul etmiyorum. Onun orada yattığına inanmak istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 6 Kasım'da saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaştırma birimi ESHOT'a ait Alev Aytar'ın kullandığı şehir içi otobüs kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı Gizem Soylu'yu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gizem Soylu, bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KUSURLAR TESPİT EDİLDİ

Trafik kazası tespit tutanağına göre şoför Aytar, 2918 sayılı yasanın 52/1-A maddesi gereği 'Araçların kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması'ndan ve 68/1-B maddesi gereği 'Yaya yolu ve okul geçitleri bulunan alanlardaki geçitlerde yayalar için ışıklı işaretler olmasına rağmen bu işaretleri görmezden gelme'den kusurlu bulundu.

İDDİANAMEDE TELEFON DETAYI

Savcılık şüphelinin kaza öncesi ışıklardan başlamak üzere telefonla ilgilendiğinin gözlemlenmesi, kusur durumunun şüpheli aleyhine ağırlaşarak değişme ihtimalinin bulunduğuna da iddianamede yer verdi. Otobüs şoförü Alev Aytar hakkında, 'Taksirle adam öldürme suçu'ndan, 6 yıla kadar hapis istenirken, mahkeme iddianameyi kabul etti.