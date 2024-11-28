Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!

Feci olay Küçükçekmece Halkalı’da bu sabah 05.25 sıralarında meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan Prof. Dr. Halit Çavuşoğlu'nun önü, Tema Camii önünde uzun namlulu kar maskeli kişiler tarafından kesildi.

SALDIRIP ARACINI GASP ETTİLER

Silahlı 4 kişi olduğu belirtilen şüpheliler, Prof. Dr.Halit Çavuşoğlu'nu önce darp etti. Ardından aracını gasp etti. Şoke olan ve olayın ardından polis merkezine giden Çavuşoğlu, başına gelenleri polise anlattı.