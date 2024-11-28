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        Haberler Gündem Güncel Kumkapı'da istek şarkı cinayeti! Tetikçi tutup garsonu öldürdüler | Son dakika haberleri

        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti! Motosikletli tetikçi garsonu öldürdü!

        İstanbul Kumkapı'da bir restorana giden 3 kişi, istedikleri şarkı çalınmayınca kavga çıkardı. Şüpheliler çalışanlar tarafından daha sonra dışarı çıkarıldı. Bu olaydan kısa süre sonra iddiaya göre, şüpheliler bir tetikçi tutarak restoranı kurşunlattı. Dehşet anlarında kurşunların isabet ettiği 23 yaşındaki garson Recep Denizhan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:28
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        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
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        Dehşete düşüren olay, Fatih Kumkapı'da 23 Kasım günü gece saatlerinde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, 3 şüpheli bir restoranda oturdukları sırada istedikleri şarkının çalınmasını istedi. İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söylemelerine rağmen şüpheliler duruma itiraz etti. Şüpheliler taşkınlık çıkarmaları üzerine işletme sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

        TETİKÇİ GÖNDERDİLER İDDİASI

        Daha sonra iddiaya göre, şüpheliler tuttukları tetikçileri eğlence mekanına gönderdi. Motosikletle gelen tetikçiler, mekanı kurşun yağmuruna tuttu.

        Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 23 yaşındaki garson Recep Denizhan kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

        "BİZİM DEDİĞİMİZ OLACAK' DEDİLER"

        Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Burası tarihi ve turistik bir çarşı. İnsanların rahatça gelebileceği bir yer ama maalesef çarşımızın etrafındaki mahalleler biraz bozuldu. Turizm zamanı zaten burası turistlerin tercih ettiği ve acentelerin de tercih ettiği bir yer. Burada aynı anda 4 bin kişiye yemek verebilen bir çarşıyız. Kendi içimizde de özel güvenliğimiz var ama yeterli değil. İstanbul'da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimizi bile vurulabiliyor. Olayın olduğu mekana üç kişi gelmişler. Canlı müzik yapılan bir yer ve orada istek parçada bulunmuşlar. İstek parçalarıyla ilgili 'Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız' deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da 'Bizim dediğimiz olacak' diyorlar. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde, hesap almadan gönderiyor. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyorlar. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar. Bir kurşunun, çalışan kardeşimizin kılcal damarına denk geldiği söyleniyor ve vefat ediyor. Çok üzdü bizi, genç bir kardeşimizdi. İnşallah failleri yakalanır olay açıklığa kavuşur."

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