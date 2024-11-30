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        Haberler Kültür-Sanat Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi

        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:52
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        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Martin Scorsese’den Brian De Palma’ya, Sıkı Dostlar’dan Baba’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi'ni anlattı...

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        #Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
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