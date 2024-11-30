Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 30.11.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.11.2024 - 08:52
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı ‘Sinemanın En İyileri’ programının bu bölümünde Martin Scorsese’den Brian De Palma’ya, Sıkı Dostlar’dan Baba’ya ‘sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi'ni anlattı...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ