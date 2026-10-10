Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.