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        Fenerbahçe Rize'de 7 maçtır puan bırakmıyor!

        Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara sonrası galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:23 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Kanarya, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rize'de ise son 7 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 26 kez gol sevinci yaşadı.

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        Fenerbahçe, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak.

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        EDERSON KALESİNİ GOLE KAPADI

        Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı kalecisi Ederson, Karadeniz ekibine karşı kritik kurtarışlara imza attı. Bu sezon yükselen grafiği olan Ederson, ligde üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci bu sezon 4 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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        ASENSIO GOLLE DÖNDÜ

        Fenerbahçe'de formasına kavuşan Marco Asensio, 11'de başladığı Rize'de fileleri havalandırdı. Tedavi sürecinin ardından takıma dönen İspanyol futbolcu, ligde 3. kez mücadele ederken 2. golüne imza attı. Asensio, Rizespor'a karşı 59 dakikada sahada kalırken, yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

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        OĞUZ AYDIN'DAN 1 GOL 1 ASİST

        Rize'de mücadeleye yedek başlayan 80. dakikada Greenwood'un yerine oyuna giren Oğuz Aydın 2 gole doğrudan katkı sağladı. 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golünde pası veren isim olan Oğuz, 87'de ise topu filelere gönderdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

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        İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 2 MAÇTA 2 GOL

        Ligde Eyüpspor karşısında 3 gollük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Rizespor karşısında da gole imza attı. 59. dakikada Asensio'nun yerine giren İrfan Can, takımının 2. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ligde 2 gol, 3 asisti bulunuyor.

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        #fenerbahçe
        #çaykur rizespor
        #süper lig
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