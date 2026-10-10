Fenerbahçe Rize'de 7 maçtır puan bırakmıyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Kanarya, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rize'de ise son 7 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 26 kez gol sevinci yaşadı.