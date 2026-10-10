Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde dört tur süren seçimi CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim'de tutuklanmasının ardından Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Kıymet Kaya Koçak başkanlığında yapılan meclis oturumunda YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak ile AK Parti-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır yarıştı. Dört tur süren seçimin sonunda Cafer Parlak, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili oldu.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

Başkan vekilliği seçiminin ilk turunda Cafer Parlak 21, Muhammet Çakır ise 15 oy aldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı oylamada başkan vekili belirlenemedi. İkinci turda da Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır'ın oy sayısı 16'ya yükseldi.

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Üçüncü turda ise iki adayın oyları eşitlendi. Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy alırken, bir oy geçersiz sayıldı. Böylece başkan vekilliği seçimi dördüncü tura kaldı.

CAFER PARLAK BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Dördüncü tur oylamada YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak 19 oy alarak Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçildi. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır ise 16 oy aldı. Son turda kullanılan iki oy geçersiz sayıldı.

Böylece Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde başkan vekilliği görevini Cafer Parlak üstlendi.