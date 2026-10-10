Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

        İstanbul'da, Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi saat: 10.00'da başladı. İlk üç turda Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, CHP'den ayrılıp bağımsız kalan 2 üye boş oy attı. CHP'li belediye meclisi üyelerinin büyük bölümünün katılmadığı seçimde Orhan, 4. turun sonunda başkan vekili seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

        İstanbul'da, ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, belediye meclislerindeki üye sayılarının değişmesinin ardından bugün saat: 10.00'da Ataşehir'de, saat: 14.00'te belediye başkan vekilini belirlemek için sandığa gitti.

        Ataşehir'deki seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Serdar Orhan kazandı.

        ATAŞEHİR'DE CHP GRUBU SALONA GELMEDİ

        CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. Salona, 18 Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi ile CHP'den istifa edip bağımsız olan 2 üye geldi. İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, 2 boş oy çıktı.

        AK Parti adayı Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi Başkanvekili oldu.
        AK Parti adayı Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi Başkanvekili oldu.

        AK PARTİ ADAYI 4. TURDA SEÇİLDİ

        Serdar Orhan ikinci ve üçüncü turda da 18 oy aldı ve saat: 11.00'de 4. tur seçimi başladı. Son turda da 18 oy alan Orhan, başkan vekili seçildi. Böylelikle Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.

        "SAYI ARTIŞINDAN ZİYADE HİZMET YOLCULUĞU"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçimin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "CHP, bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 2 bağımsız adayın seçime katılmasıyla seçim için yeter oy sağlandı. 4. Turda, 18 Cumhur İttifakı üyesinin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz seçildi; hayırlı olsun. Bu bir sayı artışından ziyade bizim için bir hizmet yolculuğudur. Ataşehir Belediyesi hizmetten mahrum kalmıştı. Ataşehir'de tüm vatandaşlarımızla hizmet yolculuğunda buluşacağız. Gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin olduğu bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de 2.5 yıl gibi bir sürede vatandaşlarımıza sunacağız."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ataşehir Belediyesi
        #Eyüpsultan Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Riyad'da havalimanında patlama
        Riyad'da havalimanında patlama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Raporlu ilaçta reçete dönemi değişiyor
        Raporlu ilaçta reçete dönemi değişiyor
        Eyüpsultan Belediyesi CHP'de kaldı
        Eyüpsultan Belediyesi CHP'de kaldı
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"