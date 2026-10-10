İstanbul'da, ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, belediye meclislerindeki üye sayılarının değişmesinin ardından bugün saat: 10.00'da Ataşehir'de, saat: 14.00'te belediye başkan vekilini belirlemek için sandığa gitti.

Ataşehir'deki seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Serdar Orhan kazandı.

ATAŞEHİR'DE CHP GRUBU SALONA GELMEDİ

CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. Salona, 18 Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi ile CHP'den istifa edip bağımsız olan 2 üye geldi. İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, 2 boş oy çıktı.

AK Parti adayı Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi Başkanvekili oldu.

AK PARTİ ADAYI 4. TURDA SEÇİLDİ

Serdar Orhan ikinci ve üçüncü turda da 18 oy aldı ve saat: 11.00'de 4. tur seçimi başladı. Son turda da 18 oy alan Orhan, başkan vekili seçildi. Böylelikle Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.

"SAYI ARTIŞINDAN ZİYADE HİZMET YOLCULUĞU"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçimin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP, bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. 2 bağımsız adayın seçime katılmasıyla seçim için yeter oy sağlandı. 4. Turda, 18 Cumhur İttifakı üyesinin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz seçildi; hayırlı olsun. Bu bir sayı artışından ziyade bizim için bir hizmet yolculuğudur. Ataşehir Belediyesi hizmetten mahrum kalmıştı. Ataşehir'de tüm vatandaşlarımızla hizmet yolculuğunda buluşacağız. Gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin olduğu bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de 2.5 yıl gibi bir sürede vatandaşlarımıza sunacağız."