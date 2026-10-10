Bakan Memişoğlu, raporlu ilaçların reçetesiz alınmasını sağlayacak sistemi açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. AA muhabirine konuşan Memişoğlu, özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin hastaneye gitmeden sağlık hizmeti alabilmesi için evde sağlık sisteminin yeniden yapılandırıldığını belirtti. Raporlu ilaçların temininden uzaktan hasta takibine, palyatif bakım hizmetlerinden aile hekimlerinin yetkilerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Memişoğlu, yeni sistemlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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RAPORLU İLAÇLAR DOKTORA GİTMEDEN ALINABİLECEK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların belirli aralıklarla yeniden reçete yazdırmak için doktora gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen hazırlıklara değinen Memişoğlu, ilaç raporunun geçerlilik süresi boyunca tedavide değişiklik yapılmaması halinde hastaların ilaçlarını doğrudan eczanelerden temin edebilmesine yönelik bir sistem üzerinde çalışıldığını belirtti.

Memişoğlu, uygulamayı şu sözlerle anlattı:

"Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok."

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Yeni sistemle birlikte özellikle birden fazla raporlu ilaç kullanan ve farklı tarihlerde reçete yazdırmak zorunda kalan hastaların işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Memişoğlu, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uygulamanın vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

AİLE HEKİMLERİNE 1859 İLAÇ İÇİN YENİ YETKİ

Sağlık hizmetlerinin hastaların yaşadığı yere daha yakın noktalardan sunulmasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç reçete etme ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini söyledi.

Bu kapsamda aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçlara 1859 yeni ilacın eklendiğini bildiren Memişoğlu, ilaç ve tıbbi malzeme raporlarının aile hekimi uzmanlarınca da düzenlenebilmesinin sağlandığını kaydetti.

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Yeni uygulamayla uzman hekim tarafından muayene edilerek ilaç raporu düzenlenen hastaların, tedavilerinde değişiklik olmadığı sürece sonraki reçetelerini aile hekimlerinden alabilmesi mümkün hale geldi.

Böylece kronik hastaların her ilaç ihtiyacında yeniden uzman hekime başvurmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

80 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIN RAPORLARI EVDE DÜZENLENİYOR

Bakan Memişoğlu, ileri yaştaki vatandaşların sağlık kuruluşlarına gitmeden bazı işlemlerini gerçekleştirebilmesi için yeni uygulamaların başlatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda 80 yaşın üzerindeki kişilerin ilaç, tıbbi malzeme ve engelli sağlık raporlarının evlerinde düzenlenmeye başlandığını belirten Memişoğlu, özellikle hareket kısıtlılığı bulunan hastaların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi.

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Yaşlı veya yatağa bağımlı kişilerin hastaneye gitmesinin düşme ve enfeksiyon gibi riskler oluşturabildiğine dikkat çeken Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin mümkün olduğunca hastaların bulunduğu ortamda sunulması gerektiğini vurguladı.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'de 2005 yılından bu yana uygulanan evde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletildiğini belirten Memişoğlu, sistemin teknoloji ve koordinasyon açısından yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

Yeni modelde evde sağlık, uzaktan sağlık, palyatif bakım ve aile hekimliği hizmetleri birlikte çalışacak. Bu dört alan arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla evde sağlık koordinasyon merkezleri oluşturuldu.

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Memişoğlu, hastaların sağlık durumlarının elektronik sistemler üzerinden takip edilebildiğini, uzaktan muayene ve reçete işlemlerinin gerçekleştirilebildiğini, gerekli durumlarda ise sağlık personelinin hastanın evine yönlendirilebildiğini anlattı.

Uygulamanın şu anda iki şehirde yürütüldüğünü belirten Memişoğlu, elde edilen başarılı sonuçların ardından sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.

MAKİNEYE BAĞLI HASTALAR EVLERİNDE TAKİP EDİLEBİLECEK

Evde sağlık hizmetlerinin yeni yapılanmasında, yoğun bakım sonrasında destek tedavisine ihtiyaç duyan hastaların da önemli bir yer tuttuğunu belirten Memişoğlu, uygun koşulların sağlanması halinde tıbbi cihazlara bağlı hastaların ev ortamında takip edilebilmesini hedeflediklerini açıkladı.

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Elektronik sistem sayesinde sağlık ekiplerinin hastaların güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşabildiğini ifade eden Memişoğlu, gerektiğinde sağlık personelinin ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve hasta yakınlarına bakım konusunda eğitim verildiğini söyledi.

Memişoğlu, "İnsanları tıbbi destek cihazıyla bile evine gönderip destek tedavisiyle onları o cihaza bağlı şekilde evinde kendi ortamında takip edebiliyoruz" dedi.

PALYATİF BAKIM KAPASİTESİ 8 BİN 618 YATAĞA ULAŞTI

Yoğun bakım tedavisi tamamlanmasına rağmen tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastalar için yeni bakım alanları oluşturulduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye genelinde 747 palyatif kritik bakım yatağı bulunduğunu bildirdi.

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Bu alanların, yoğun bakım desteğine benzer sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan ancak yoğun bakımda kalması gerekmeyen hastalar için düzenlendiğini anlatan Memişoğlu, hasta yakınlarının ziyaret imkanlarının da bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'deki palyatif bakım yatak kapasitesine ilişkin verileri paylaşan Memişoğlu, kamu sağlık tesislerinde 7 bin 229, üniversite hastanelerinde 522 ve özel sağlık kuruluşlarında 120 yatak bulunduğunu açıkladı.

Palyatif kritik bakım yataklarıyla birlikte toplam kapasitenin 8 bin 618'e ulaştığını belirten Memişoğlu, uygun hastaların tedavilerinin devamı için evlerine gönderilebildiğini kaydetti.

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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ HİZMET ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık politikalarının yalnızca hastalıkların tedavisine değil, hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesine de odaklanması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden daha fazla yararlanmasını isteyen Memişoğlu, bu merkezlerde fizyoterapist ve diyetisyen hizmetlerinin ücretsiz sunulduğunu hatırlattı.

Aile hekimliklerinde kanser taramaları ve çeşitli sağlık tetkiklerinin de yapılabildiğini belirten Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Toplumun sağlık hizmetlerinden beklentisinin değişmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Bizim toplumdan esas isteğimiz bizden sağlık talep etsinler. Hastalanmama talep etsinler. Sağlıklı nasıl kalacağıyla ilgili onlara destek verme talep etsinler. Biz ona hazırız zaten" dedi.

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Memişoğlu, sağlık sisteminin temel hedefinin vatandaşların yalnızca hastalık dönemlerinde tedavi edilmesi değil, yaşamları boyunca sağlıklı kalmalarının ve sağlıklı yaşlanmalarının desteklenmesi olduğunu belirtti.