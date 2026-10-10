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        Haberler Dünya ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü

        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü

        ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 19:46 Güncelleme:
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        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü

        Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.

        Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.

        Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #ABD
        #silahlı saldırı
        #polis
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