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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'ın Beşiktaş'taki 363 günü! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'ın 363 günü!

        Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan genel kurulda Serdar Adalı'yı devirerek başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, 363 gün görevde kaldı. Siyah-beyazlılar, Arat döneminde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürse de beklenen istikrar bir türlü sağlanamadı. Yapılan transferlerin maliyeti tepki çekerken, ligde de istenilen sonuçlar alınamadı. Hasan Arat döneminde siyah-beyazlılarda 4 teknik direktör görev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:24
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        Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Arat, 363 gün görev yaptı. 3 Aralık 2023'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'ya üstünlük kurarak başkanlığa seçilen Arat, görev süresini tamamlayamadı.

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        Siyah-beyazlı futbol takımının Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından şampiyonluk yarışının uzağında kalması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelen Başkan Arat, ilk olarak 27 Kasım'da Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti.

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        Bu kararın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada futbolla ikinci başkan Hüseyin Yücel ile yöneticiler Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın ilgileneceğini, kendisinin ise kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağını belirten Arat, 2 gün sonra özel sebepler nedeniyle kulüp başkanlığından da ayrılma kararı aldığını duyurdu.

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        Beşiktaş'ta başkanlığı, yeni tüzüğe göre 2025 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel sürdürecek.

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        YÖNETİMDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

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        Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

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        Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'de de görev değişikliklerine gidildi.

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        Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

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        Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

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        1 YILDA 4 TEKNİK DİREKTÖR

        Hasan Arat, görev yaptığı 11 ay 26 günde 4 teknik direktörle çalıştı. Arat, selefi Ahmet Nur Çebi döneminde göreve getirilen Rıza Çalımbay ile başkanlığa seçildikten 19 gün sonra yollarını ayırdı.

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        Beşiktaş'ta Çalımbay'ın ardından teknik direktörlüğe 7 Ocak'ta Fernando Santos getirildi. Siyah-beyazlılar, büyük umutlarla takımın başına geçen Portekizli teknik adam döneminde de beklentileri karşılayamadı. Ara transferde kadroya dahil edilen oyunculara rağmen kötü gidişata son verilememesinin ardından 13 Nisan'da Santos ile de yollar ayrıldı

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        Fernando Santos'un ardından geçen sezonun kalan bölümünde teknik direktörlüğü Serdar Topraktepe üstlendi. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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        Arat, son olarak Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la çalışırken, beklenen başarı yine gelmedi.

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        2 KUPA KAZANDI

        Beşiktaş Futbol Takımı, Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde 2 kez kupa sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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        TRANSFERLERİN MALİYETİ TEPKİ ÇEKTİ

        Hasan Arat döneminde siyah-beyazlı futbol takımında 12 oyuncu transferine imza atıldı. Beşiktaş, geçen sezonun ara transfer döneminde Moatasem Al Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

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        Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Ciro Immobile, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Joao Mario ve Cher Ndour'u renklerine bağladı.

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        Bu isimlerden özellikle Al Musrati ve Muçi'nin transferleri, yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadroya dahil edilmelerine rağmen sergiledikleri performans nedeniyle tepki topladı.

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        ARAT DÖNEMİNDE 51 MAÇTA 24 GALİBİYET

        Beşiktaş Futbol Takımı, Hasan Arat'ın göreve yaptığı dönemde 51 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda oynadığı 51 müsabakada 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

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