Bu kararın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada futbolla ikinci başkan Hüseyin Yücel ile yöneticiler Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın ilgileneceğini, kendisinin ise kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağını belirten Arat, 2 gün sonra özel sebepler nedeniyle kulüp başkanlığından da ayrılma kararı aldığını duyurdu.